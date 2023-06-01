Insomniac продолжает троллить фанатов изображением Питера и Майлза ©

В течение двух лет у фанатов Человека-паука не было ничего, кроме короткого CGI-тизера и скриншота, который был расклеен по всем маркетинговым и новостным страницам. Так вот, Insomniac недавно поделилась кучей скриншотов из недавнего геймплея... а потом и тем самым.



"Мы слышали, что вы изголодались по скриншотам Marvel's Spider-Man 2", - написала Insomniac в Твиттере, приложив девять фотографий. "Ну, вот, пожалуйста!". Один из поклонников ответил: "Это единственный скриншот spider-man 2, который нам нужен, я думаю". Insomniac ответила: "Возможно, вы что-то понимаете". Другой фанат добавил: "Вы знаете, что делаете", на что Insomniac просто ответила улыбающимся эмодзи с мертвыми глазами. Такие же мертвые глаза, как у двух Человеков-пауков.

Конечно, фото немного отличается. На ней есть торговая марка Marvel 2023 в правом нижнем углу, так что технически он новый.

Однако не все были так снисходительны. Один взгляд на ретвиты цитат - и вы увидите либо множество фанатов, которые подыгрывают, либо множество, которые умоляют Insomniac остановиться. Один фанат даже сравнил ее с "Китом". Похожая история - один скрин, на котором персонаж Брендана Фрейзера выглядит очень грустным, был расфорсен повсюду и превратился в мем, став синонимом фильма "Кит" до такой степени, что люди, которые его не видели, в шутку спрашивают, есть ли в фильме что-то еще, кроме этого единственного кадра.



Некоторые фанаты надеятся, чтобы этот кадр не появился в игре, другие хотят, чтобы к сцене прилагался трофей просто за ее просмотр. Другие восхищены текстом к скриншоту, который гласит: "Два Человека-паука стоят".