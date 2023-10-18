Insomniac рассказали, что улучшает патч первого дня Marvel's Spider-Man 2 ©

Несколько дней назад Insomniac Games выпустила обновление 1.001.002 для Marvel's Spider-Man 2 в преддверии глобального запуска игры. Теперь разработчики предоставили дополнительную информацию об этом патче первого дня.

Примечания к патчу для первого обновления игры не публиковались, но теперь, за несколько дней до выпуска игры на PlayStation 5, команда разработчиков посоветовала тем, кто будет играть в игру с диска, загрузить это обновление перед запуском игры. Как сообщается в Твиттере, этот новый патч первого дня будет автоматически включен в цифровую версию игры и предложит улучшения начальных разделов игры, а также другие улучшения и дополнительные возможности доступности.

«20 октября вы наконец-то увидите Marvel’s Spider-Man 2, и мы очень рады!», — говорится в сообщении команды разработчиков. «После получения золотого статуса наша команда внесла в Marvel’s Spider-Man 2 (на PS5) заметные улучшения. Диск содержит всю игру, и в неё можно играть от начала до конца без каких-либо патчей или требований к сети. Но для получения наилучших впечатлений мы настоятельно рекомендуем игрокам на дисках загрузить обновление версии 1.001.002 в день запуска — до начала первой миссии игры. В этом обновлении доработана золотая мастер-версия Marvel's Spider-Man 2, доступная на диске, что улучшает начальные разделы игры и включает в себя другие общие улучшения, включая некоторые дополнительные возможности доступности».

Релиз Marvel’s Spider-Man 2 состоится 20 октября на PlayStation 5.