Для Marvel's Spider-Man 2 уже выпущено новое обновление 1.001.002 ©

Marvel's Spider-Man 2 будет доступна с 20 октября 2023 года на PS5. Тем временем, разработчики все еще работают над публикацией последних релизных патчей. Теперь игра от Insomniac Games достигает версии 1.001.002 благодаря обновлению, которое весит 1,8 ГБ.

На данный момент нет никаких подробностей об этом обновлении. Не известно, что содержит патч, но можем предположить, что исправления и улучшения «обычных вещей», то есть производительности, качества графики, устранения последних ошибок и так далее. Есть надежда, что этого обновления будет достаточно, чтобы предоставить игрокам лучшую версию Marvel's Spider-Man 2.

Предзагрузка Marvel's Spider-Man 2 уже доступна. Игра весила 86,268 ГБ, но наверняка общий вес теперь изменился после нового обновления.