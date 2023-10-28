Insomniac создала концепт "Веномизированного Песочного человека" для Spider-Man 2, но отказалась от этой идеи

В недавно вышедшей игре Marvel's Spider-Man 2 поклонников ждало несколько сюрпризов. Так, первоначально разработчики планировали включить в игру еще один серьезный твист, но потом вынуждены были от него отказаться.

По словам креативного директора Брайана Интихара, команда даже разработала концепцию веномизированного Песочного человека. Учитывая, что у этого злодея было мало экранного времени, это было бы отличным способом сделать его более заметным.

К сожалению, масштабы проекта оказались бы слишком велики, и студия не была уверена, что сможет уложиться в намеченные сроки и сохранить требуемое качество. В итоге идея была отклонена.

Я скажу вам... Я никому не говорил об этом, у нас была концепция Веномизированного Песочного Человека.Это не было похоже на "вы не можете сделать это, потому что это лишнее Y или Z". Я думаю, все свелось к вопросу: а сможем ли мы сделать это с учетом того времени, которое у нас есть, и того качества, которого мы хотим достичь?

Создавать обычного Песочного человека и так было большой проблемой для студии, а создать его версию с Веномом было бы еще сложнее. Тем не менее, режиссер не исключает, что в будущем может появиться нечто подобное.

Как я уже упоминал, обсуждение дошло до того, что был создан концепт-образ веномизированного Песочного человека. Суперкрутая идея. Кто знает, когда-нибудь... Возможно, у меня будут неприятности из-за этих слов, но неважно. Это очень крутой образ. Это действительно круто. Мы никогда не смогли бы сделать его с тем же качеством, которое хотели, и это было бы... ну, это был вызов - добавить к стандартному Песочному человеку крутизны.



И я подумал: " Ладно, а давайте превратим его в веномизированную версию?" Наша команда превзошла все мои ожидания, когда мы начинали работу. Тогда я подумал: " А давайте не будем этого делать".

Marvel's Spider-Man 2 уже доступна для PS5.