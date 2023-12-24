Insomniac вырезала часть контента Marvel's Spider-Man 2 после того, как Sony раскритиковала качество игры

Игра Spider-Man 2 была хорошо встречена игроками и критиками. Благодаря отличным отзывам и рекордным продажам в первый же день, нельзя отрицать, что игра пользуется большим успехом.

Однако этот успех дался Insomniac нелегко. В новом интервью креативный директор Брайан Интихар рассказал об участии Sony в работе над игрой, указав на тот момент, когда игровой гигант попросил переделать контент из-за проблем с качеством.

Вспоминая один из моментов разработки Spider-Man 2, Брайан Интихар рассказал о жаркой дискуссии с Sony после того, как были высказаны опасения по поводу качества игры. В то время как Insomniac реализовывала свое видение сюжета с участием Венома, Sony вмешалась и попросила команду внести изменения после того, как поняла, что традиционный уровень качества, ожидаемый от эксклюзивов PlayStation, не соблюдается.

Возможно, причиной тому стало плохое управление и нехватка времени, ведь Insomniac выпустила свою последнюю игру за два года до дебюта Spider-Man 2. Брайан Интихар подтвердил, что Insomniac вырезала целые части игры, чтобы переставить контент.

Не так давно Тони Тодд заявил, что большинство реплик, записанных им для Венома, не попали в финальную версию игры. Если сложить два и два, то Insomniac, скорее всего, вырезала из игры большую часть истории Венома.

Фанаты также подхватили это, критикуя последнюю часть игры из-за поспешного темпа и неудовлетворительной развязки. Это могло стать следствием изменений, внесенных на более поздних этапах разработки, что привело к худшей концовке, чем планировала Insomniac.

Многие фанаты теперь надеются на более амбициозное продолжение игры, хотя мало кто сомневается, что Insomniac достигла многих впечатляющих успехов в этой игре, включая почти мгновенное быстрое перемещение на консоли PS5.

К счастью, вырезанный Insomniac контент может не пропасть даром. Эти части, скорее всего, войдут в спин-офф про Венома, существование которого было подтверждено в недавно просочившейся дорожной карте.