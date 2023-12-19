на главную
об игре
Marvel's Venom 2025 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
0 0 оценок

Стали известны подробности о предстоящей игре про Венома от Insomniac Games

butcher69
Новости

Среди утекших материалов из Insomniac Games, полученных хакерами, пользователи обнаружили детали относительно Marvel's Venom из внутренней презентации студии. По всей видимости, игра будет схожа по масштабу с Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

События игры развернутся после Marvel's Spider-Man 2, тесно связав ее с предстоящей третьей частью серии про паучка. Сюжет сосредоточится на заражении нескольких районов Нью-Йорка симбиотом Карнажем.

В экшене предусмотрено управление несколькими играбельными героями, включая самого Венома и, возможно, обоих Человеков-пауков. Игрокам предоставится возможность переключаться между персонажами в процессе игры.

Прохождение игры займет примерно 8-10 часов и включит в себя 12 сюжетных миссий, три босса, а также разнообразный побочный контент: испытания, зачистка баз, преступления и коллекционные предметы.

По информации из слайда, релиз Marvel's Venom планируется на второй квартал 2025 года, хотя в некоторых файлах также упоминается осень. Рейтинг у игры будет Teen, так что особой жестокости ждать не стоит. Стоимость игры оценивается в 50 долларов.

3
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий