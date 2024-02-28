Исполнитель роли Человека-паука считает, что Insomniac еще не закончила с Питером Паркером

Юрий Ловенталь, озвучивающий Питера Паркера в играх Insomniac про Человека-паука, считает, что персонаж вернется в одной из будущих частей серии.
В последней части серии Питер Паркер и Майлз Моралес, у каждого из которых была своя сольная игра, делят место в центре внимания, а игроки меняются местами между двумя Человеками-пауками, чтобы спасти Нью-Йорк.
В интервью Gizmodo, опубликованном после выхода Spider-Man 2 в октябре прошлого года (остерегайтесь спойлеров), директор Insomniac Бен Арфманн и сценарист Бриттни Моррис предположили, что в потенциальном триквеле Майлз Моралес займет центральное место, а Паркер отойдет на второй план.
Но в новом интервью Variety Ловенталь заявил, что Insomniac, по его мнению, еще не закончила с Питером.
В последнее время появились комментарии, из которых можно сделать вывод, что Питер ушел, а Майлз остался. Хотя я думаю, что Питеру хотелось бы верить, что он может просто выключить все и больше не быть Человеком-пауком и жить совершенно нормальной жизнью, я не думаю, что это произойдет сейчас. Я не знаю - я еще не читал сценарий. Возможно, они все еще работают над ним. Но я не думаю, что это последний раз, когда мы видим Питера. Я думаю, что это крутое место, чтобы оставить его. Это крутая перемена для него. Я думаю, что на 100% он доверяет Майлзу. Майлз действительно очень старался, и он сказал: "О, может, я смогу немного отдохнуть.
Sony утверждает, что "Человек-паук 2" стал самой быстро продаваемой игрой в истории PlayStation Studios, разойдясь тиражом в 2,5 миллиона копий за первые 24 часа.
Вчера PlayStation сообщила, что планирует уволить 900 сотрудников по всему миру, что составляет около 8 % от общего числа работников компании, в том числе это затронет сотрудников Insomniac.
Я в принципе не воспринимаю человеков пауков без Питера Паркера. И ладно бы тот постарел, но они просто ввели негров и бесов на его место.
А спустя 30 лет вспомнили о Питере. Да ваша серия мне уже не нужна, нюхайте волосатую жопу. Но блин, если в игре появится Питер Паркер, я 100% куплю игру, ничего не могу поделать с собой.
пора отправить пенсионера паркера на пенсию, а Майлз Моралес наконец-то займется спасением нью йорка, кто если не он?
а кроме обезьян и петушья у них персонажей не осталось?
Амбал.
ВЫБОРЫ,ВЫБОРЫ! КАНДИДАТЫ - ... НУ ВЫ ВИДЕТЕ.
Да уж, нашли кем заменить. Будет играть за Мэри Сью с тысячей и одной способностью, которые пробуждаются при удобном случае. Ну, по комиксам он научился создавать придавать электричеству форму меча, глядишь, будем шинковать врагов как мясник.
Мне чем нравится Питер, челик простой. У него есть ограниченные способности, а дальше он пытается побеждать имея только их, свой ум и технические устройства. Майлз же сборник сверхсил, которые пополняются новыми способностями из-за чего смотреть как в нужный момент пробуждается новая сила, становится не интересно.
Пока у меня интрига, убьют ли Питера или нет. Думал что осмелятся сделать это во второй части, но может отложили.
Мы еще подоим эту корову
Такая милая парочка на фото. Зачем минусовать? Я тут один НЕТОЛЕРАСТ?