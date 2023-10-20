Компания Insomniac Games опубликовала детали патча первого дня для Marvel's Spider-Man 2

На прошлой неделе команда разработчиков и компания Sony выпустили обновление 1.001.002 для игры Spider-Man 2, и те, кто предварительно заказал игру в цифровом виде, могли предварительно загрузить это обновление.

До недавнего времени никаких подробностей об этом обновлении не сообщалось. В своем "письме" в Twitter команда разработчиков настоятельно рекомендовала тем, кто играет в игру с диска, скачать и установить это обновление перед тем, как впервые проходить начальные сцены игры.

В этом обновлении внесены изменения в золотую мастер-версию Marvel's Spider-Man 2, доступную на диске, которые улучшают начальные фрагменты игры, а также включают другие общие улучшения для игры Spidey, в том числе некоторые дополнительные опции доступности.

Теперь на официальной странице поддержки Insomniac для Spider-Man 2 мы можем увидеть, что включает в себя это обновление, помимо упомянутых ранее улучшений. Среди новых возможностей патча - дополнительные настройки вибрации, позволяющие выбирать между "Экспериментальной", "Функциональной" и "Без вибрации". Кроме того, патч предлагает функцию автоисцеления для тех, кто не хочет думать о восстановлении здоровья вручную. Также в патч включена опция повышенного контраста, который проявляется при идеальном уклонении от урона. Кроме того, в патче повышена производительность и улучшена стабильность.

С полным текстом примечаний к патчу вы можете ознакомиться здесь.

Игра Spider-Man 2 уже доступна по всему миру для PlayStation 5.