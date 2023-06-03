Кооперативный режим для Marvel's Spider-Man 2 никогда не входил в планы Insomniac Games ©

Хотя в Marvel's Spider-Man 2 будет два играбельных главных героя, а именно Питер Паркер и Майлз Моралес, кооперативный режим для двух игроков никогда не входил в планы Insomniac Games.



Как вы уже знаете, несколько дней назад студия подтвердила, что Marvel's Spider-Man 2 будет "эпическим однопользовательским приключением", развенчав домыслы о возможном кооперативном режиме, которые возникли из-за неверной интерпретации слов актера озвучки Наджи Джетера.

Креативный директор Брайан Интихар вернулся к этому вопросу в недавнем интервью The Washington Post, объяснив, что с самого начала разработки Marvel's Spider-Man 2 всегда была исключительно однопользовательской игрой, и что введение кооперативного режима по понятным причинам потребовало бы серьезных изменений в дизайне и с технической точки зрения.

С самого начала мы всегда говорили, что хотим создать однопользовательскую игру, есть много отличных кооперативных игр, но мы хотели рассказать историю двух великих героев. Для чего-то вроде кооператива, должны быть приняты важные решения, такие как дизайн и технологии.

С другой стороны, как было подтверждено Insomniac Games, в Marvel's Spider-Man 2 можно будет мгновенно и практически в любое время переключаться с Питера Паркера на Майлза Моралеса и наоборот - механика, во многом схожая с той, что можно увидеть в GTA 5.