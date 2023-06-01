Insomniac объясняет, как происходит смена персонажа с Питера на Майлза в Marvel's Spider-Man 2 ©

В Marvel's Spider-Man 2 будет два играбельных главных героя, Питер Паркер и Майлз Моралес, каждый со своими характеристиками и способностями. Но как происходит переключение с одного Человека-паука на другого во время игрового процесса? Insomniac Games решила об этом рассказать.



Если вы надеялись, что всегда сможете сменить подконтрольного вам персонажа в любой момент во время основного сюжета, то этого не произойдет: Креативный директор Брайан Интихар подтвердил, что, в связи с особыми требованиями разработчиков, смена будет происходить по умолчанию и прямого контроля со стороны игрока не будет.



"В ходе прохождения основных миссий, как вы могли видеть в геймплее PlayStation Showcase, когда наступает момент, предполагающий смену персонажей, переход от одного к другому будет предопределен", - сказал Интихар, пояснив, что "это наш выбор, связанный с потребностями сюжета и дизайном миссии".



Однако все меняется, когда дело доходит до второстепенных действий, отмечает креативный директор: "Когда игроки будут исследовать открытый мир между квестами, они будут вольны решать, за кого из двух Чело-пуков играть. Будет контент, предназначенный для Майлза, другие - для Питера, а третьи могут быть пройдены обоими героями". Таким образом, Интихар уверяет, что у игроков будет много свободы, когда дело дойдет до исследования открытого мира, хотя основные миссии будут обязательно следовать определенным шаблонам.



Тем временем, актер Питера Паркера заверил, что мы еще ничего не видели о Marvel's Spider-Man 2, обещая больше, чем мы можем себе представить.