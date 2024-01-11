Marvel's Spider-Man 2 лидирует на премии DICE Awards с девятью номинациями

Академия интерактивных искусств и наук (AIAS) объявила номинации на награду DICE 10 января. Лидирует Marvel's Spider-Man 2, а за ней следуют Alan Wake 2 и Baldur's Gate 3 с восемью и семью номинациями соответственно. COCOON и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom присоединились к вышеупомянутым играм в категории «Игра года».
Номинантов на премию DICE выбирают комиссии, состоящие из «самых опытных и талантливых экспертов игровой индустрии в выбранных ими областях». Награждение состоится во время саммита DICE, который пройдет в Лас-Вегасе с 13 по 15 февраля.
Полный список номинантов приведен ниже.
Выдающиеся достижения в анимации
- FINAL FANTASY XVI
- Hi-Fi RUSH
- Marvel's Spider-Man 2
- Mortal Kombat 1
- Super Mario Bros. Wonder
Выдающиеся достижения в художественном направлении
- Alan Wake 2
- Hogwarts Legacy
- Marvel’s Spider-Man 2
- Star Wars Jedi: Survivor
- Starfield
Выдающиеся достижения в области персонажа
- Alan Wake 2 - Сага Андерсон
- Baldur’s Gate 3 — Астарион
- Baldur’s Gate 3 — Карлах
- Marvel’s Spider-Man 2 — Майлз Моралес
- Thirsty Suitors - Джала
Выдающиеся достижения в области оригинальной музыкальной композиции
- Alan Wake 2
- Diablo IV
- Marvel’s Spider-Man 2
- Planet of Lana
- Star Wars Jedi: Survivor
Выдающиеся достижения в области аудиодизайна
- Alan Wake 2
- COCOON
- Hi-Fi RUSH
- Marvel’s Spider-Man 2
- Star Wars Jedi: Survivor
Выдающееся достижение в сюжете
- Alan Wake 2
- Baldur’s Gate 3
- DAVE THE DIVER
- Thirsty Suitors
- Venba
Выдающиеся технические достижения
- Alan Wake 2
- Marvel’s Spider-Man 2
- Hogwarts Legacy
- THE FINALS
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Экшн-игра года
- ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON
- Dead Space
- Hi-Fi RUSH
- Marvel’s Spider-Man 2
- Remnant II
Приключенческая игра года
- Alan Wake 2
- COCOON
- DAVE THE DIVER
- Star Wars Jedi: Survivor
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Семейная игра года
- Disney Illusion Island
- Fae Farm
- Hello Kitty Island Adventure
- Midnight Girl
- Super Mario Bros. Wonder
Файтинг года
- Granblue Fantasy Versus: Rising
- Mortal Kombat 1
- Nickelodeon All-Star Brawl 2
- Pocket Bravery
- Street Fighter 6
Гоночная игра года
- F-ZERO 99
- Forza Motorsport
- Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged
- LEGO 2K Drive
Ролевая игра года
- Baldur’s Gate 3
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Diablo IV
- Final Fantasy XVI
- Starfield
Спортивная игра года
- EA SPORTS FC 24
- MLB The Show 23
- WWE 2K23
Лучшая стратегия/симулятор года
- Against the Storm
- Cobalt Core
- Dune: Spice Wars
- The Last Spell
- Wartales
Техническое достижение в области иммерсивной реальности
- Asgard’s Wrath 2
- Assassin's Creed Nexus VR
- Horizon: Call of the Mountain
- Vertigo 2
- We Are One
Игра года в жанре иммерсивной реальности
- Asgard’s Wrath 2
- Assassin's Creed Nexus VR
- Horizon: Call of the Mountain
- Vampire: The Masquerade - Justice
- Vertigo 2
Выдающееся достижение для независимой игры
- COCOON
- DREDGE
- El Paso, Elsewhere
- Thirsty Suitors
- Venba
Мобильная игра года
- Gubbins
- Hello Kitty Island Adventure
- Honkai: Star Rail
- Terra Nil
- WHAT THE CAR?
Онлайн-игра года
- Call of Duty: Modern Warfare III
- Diablo IV
- Omega Strikers
- Street Fighter 6
- THE FINALS
Выдающиеся достижения в игровом дизайне
- Baldur’s Gate 3
- COCOON
- DAVE THE DIVER
- Super Mario Bros. Wonder
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Выдающиеся достижения в режиссуре игры
- Baldur’s Gate 3
- COCOON
- Marvel’s Spider-Man 2
- Super Mario Bros. Wonder
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Игра года
- Alan Wake 2
- Baldur’s Gate 3
- COCOON
- Marvel’s Spider-Man 2
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
в целом заслуженно