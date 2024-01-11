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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.4 596 оценок

Marvel's Spider-Man 2 лидирует на премии DICE Awards с девятью номинациями

monk70
Новости

Академия интерактивных искусств и наук (AIAS) объявила номинации на награду DICE 10 января. Лидирует Marvel's Spider-Man 2, а за ней следуют Alan Wake 2 и Baldur's Gate 3 с восемью и семью номинациями соответственно. COCOON и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom присоединились к вышеупомянутым играм в категории «Игра года».

Номинантов на премию DICE выбирают комиссии, состоящие из «самых опытных и талантливых экспертов игровой индустрии в выбранных ими областях». Награждение состоится во время саммита DICE, который пройдет в Лас-Вегасе с 13 по 15 февраля.

Полный список номинантов приведен ниже.

Выдающиеся достижения в анимации

  • FINAL FANTASY XVI
  • Hi-Fi RUSH
  • Marvel's Spider-Man 2
  • Mortal Kombat 1
  • Super Mario Bros. Wonder

Выдающиеся достижения в художественном направлении

  • Alan Wake 2
  • Hogwarts Legacy
  • Marvel’s Spider-Man 2
  • Star Wars Jedi: Survivor
  • Starfield

Выдающиеся достижения в области персонажа

  • Alan Wake 2 - Сага Андерсон
  • Baldur’s Gate 3 — Астарион
  • Baldur’s Gate 3 — Карлах
  • Marvel’s Spider-Man 2 — Майлз Моралес
  • Thirsty Suitors - Джала

Выдающиеся достижения в области оригинальной музыкальной композиции

  • Alan Wake 2
  • Diablo IV
  • Marvel’s Spider-Man 2
  • Planet of Lana
  • Star Wars Jedi: Survivor

Выдающиеся достижения в области аудиодизайна

  • Alan Wake 2
  • COCOON
  • Hi-Fi RUSH
  • Marvel’s Spider-Man 2
  • Star Wars Jedi: Survivor

Выдающееся достижение в сюжете

  • Alan Wake 2
  • Baldur’s Gate 3
  • DAVE THE DIVER
  • Thirsty Suitors
  • Venba

Выдающиеся технические достижения

  • Alan Wake 2
  • Marvel’s Spider-Man 2
  • Hogwarts Legacy
  • THE FINALS
  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Экшн-игра года

  • ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON
  • Dead Space
  • Hi-Fi RUSH
  • Marvel’s Spider-Man 2
  • Remnant II

Приключенческая игра года

  • Alan Wake 2
  • COCOON
  • DAVE THE DIVER
  • Star Wars Jedi: Survivor
  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Семейная игра года

  • Disney Illusion Island
  • Fae Farm
  • Hello Kitty Island Adventure
  • Midnight Girl
  • Super Mario Bros. Wonder

Файтинг года

  • Granblue Fantasy Versus: Rising
  • Mortal Kombat 1
  • Nickelodeon All-Star Brawl 2
  • Pocket Bravery
  • Street Fighter 6

Гоночная игра года

  • F-ZERO 99
  • Forza Motorsport
  • Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged
  • LEGO 2K Drive

Ролевая игра года

  • Baldur’s Gate 3
  • Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
  • Diablo IV
  • Final Fantasy XVI
  • Starfield

Спортивная игра года

  • EA SPORTS FC 24
  • MLB The Show 23
  • WWE 2K23

Лучшая стратегия/симулятор года

  • Against the Storm
  • Cobalt Core
  • Dune: Spice Wars
  • The Last Spell
  • Wartales

Техническое достижение в области иммерсивной реальности

  • Asgard’s Wrath 2
  • Assassin's Creed Nexus VR
  • Horizon: Call of the Mountain
  • Vertigo 2
  • We Are One

Игра года в жанре иммерсивной реальности

  • Asgard’s Wrath 2
  • Assassin's Creed Nexus VR
  • Horizon: Call of the Mountain
  • Vampire: The Masquerade - Justice
  • Vertigo 2

Выдающееся достижение для независимой игры

  • COCOON
  • DREDGE
  • El Paso, Elsewhere
  • Thirsty Suitors
  • Venba

Мобильная игра года

  • Gubbins
  • Hello Kitty Island Adventure
  • Honkai: Star Rail
  • Terra Nil
  • WHAT THE CAR?

Онлайн-игра года

  • Call of Duty: Modern Warfare III
  • Diablo IV
  • Omega Strikers
  • Street Fighter 6
  • THE FINALS

Выдающиеся достижения в игровом дизайне

  • Baldur’s Gate 3
  • COCOON
  • DAVE THE DIVER
  • Super Mario Bros. Wonder
  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Выдающиеся достижения в режиссуре игры

  • Baldur’s Gate 3
  • COCOON
  • Marvel’s Spider-Man 2
  • Super Mario Bros. Wonder
  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Игра года

  • Alan Wake 2
  • Baldur’s Gate 3
  • COCOON
  • Marvel’s Spider-Man 2
  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
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