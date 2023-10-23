Marvels Spider Man 2 разошлась тиражом свыше двух с половиной млн копий за первые 24 часа

Сегодня компания Sony Interactive Entertainment объявила о том, что игра Marvel's Spider-Man 2, разработанная Insomniac Games в сотрудничестве с PlayStation Studios и Marvel Games, была продана тиражом более 2,5 млн. копий и стала самой быстро продаваемой игрой в истории PlayStation Studios за первые 24 часа.
"Insomniac Games придерживается невероятно высоких стандартов, когда речь идет о создании увлекательных и инновационных игровых процессов", - сказал Эрик Лемпель, вице-президент по глобальному маркетингу, продажам и бизнес-операциям Sony Interactive Entertainment. "Marvel's Spider-Man 2 - это третья часть франшизы Insomniac Games для PlayStation. Созданная с нуля, чтобы использовать уникальные возможности PlayStation 5, она должна была в значительной степени развить действие, сюжетные линии и возможности первых двух игр. Эпическая сюжетная линия, два играбельных супергероя, потрясающий визуальный облик Marvel's New York и многое другое - в эту игру можно погрузиться на долгие часы. От имени Sony Interactive Entertainment я хочу поблагодарить поклонников - мы искренне надеемся, что вам понравится играть за Питера и Майлза в этом удивительном приключении".
Marvel's Spider-Man 2 уже в продаже.Marvel's Spider-Man 2 уже в продаже.
Детишки наныли)))
Ну у Сони игр своих таких мало выходит и у персонажа много фанатов и Веном привлекает вот и получается так.
Ну а куда деваться. Ведь это первый и последний мировой эксклюзив для ps5 в этом году.
Временный))
Видимо народу совсем играть не во что, где большинство время на все находят…
Единственный экз на пс5 и то пока что) через 2 года посмотрим доберется ли он на пк или нет) скорее всего да чем нет.
Почему единственный, ремейк DS вроде не анонсировали ещё.
Про Demon Souls Remake , есть у меня предположение что он может и не выйти но кто знает, просто я заменил не все экзы пока выходят на пк. Ну поглядим у меня просто сомнение по демону , надеюсь я глубоко ошибаюсь по этому поводу)
Лучше бы они сразу выпускали на все платформы.
P.S. GoW R и GT7 тоже эксы, Stellar Blade вроде на их же деньги.
Ну смотри прикол, сони хитрожопые мол сначала доят консоль в нулину выжимают деньги потом остальные платформы) и по этому у них прибыль хорошая)
так наверно большинство из этого- предзаказы сделанные за несколько месяцев, а не за первые 24 часа
за предзаказ кста дали 2 очка навыков для прокачки. вот это бонусы)
))я чет даже не заметил
Лучше рыцаря аркхема перепройти
тебе компания разве разрешала играть во что-то, дворф? иди добывай ресурсы