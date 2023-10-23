Marvels Spider Man 2 разошлась тиражом свыше двух с половиной млн копий за первые 24 часа

Сегодня компания Sony Interactive Entertainment объявила о том, что игра Marvel's Spider-Man 2, разработанная Insomniac Games в сотрудничестве с PlayStation Studios и Marvel Games, была продана тиражом более 2,5 млн. копий и стала самой быстро продаваемой игрой в истории PlayStation Studios за первые 24 часа.

"Insomniac Games придерживается невероятно высоких стандартов, когда речь идет о создании увлекательных и инновационных игровых процессов", - сказал Эрик Лемпель, вице-президент по глобальному маркетингу, продажам и бизнес-операциям Sony Interactive Entertainment. "Marvel's Spider-Man 2 - это третья часть франшизы Insomniac Games для PlayStation. Созданная с нуля, чтобы использовать уникальные возможности PlayStation 5, она должна была в значительной степени развить действие, сюжетные линии и возможности первых двух игр. Эпическая сюжетная линия, два играбельных супергероя, потрясающий визуальный облик Marvel's New York и многое другое - в эту игру можно погрузиться на долгие часы. От имени Sony Interactive Entertainment я хочу поблагодарить поклонников - мы искренне надеемся, что вам понравится играть за Питера и Майлза в этом удивительном приключении".

Marvel's Spider-Man 2 уже в продаже.Marvel's Spider-Man 2 уже в продаже.