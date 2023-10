Marvel's Spider-Man 2 стала одной из самых успешных игровых премьер в этом году

Многообещающий сиквел Marvel's Spider-Man от разработчиков из студии Insomniac Games и PlayStation успешно покоряет чарты продаж. Всего через несколько дней после релиза, супергеройский экшен уверенно удерживает лидирующие позиции в списках самых продаваемых игр. Рынок Великобритании показывает, что Marvel's Spider-Man 2 входит в пятерку самых успешных проектов на физических носителях в 2023 году.

О потрясающем успехе Marvel's Spider-Man 2 сообщает главный редактор портала Gamesindustry Кристофер Дринг, который специализируется на подсчете данных о продажах игр. Согласно информации от журналиста, физические версии экшена от Insomniac Games надежно удерживают первое место в чартах Великобритании. Объемы продаж сиквела Marvel's Spider-Man сделали его четвертой крупной премьерой этого года после The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, EA Sports FC 24 и Hogwarts Legacy.

Как отмечается, продажи Marvel's Spider-Man 2 на физических носителях на 20% ниже, чем в прошлом году у God of War Ragnarok. Тем не менее, это всего лишь первые несколько дней после выхода игры, нам еще предстоит узнать данные о цифровых копиях.