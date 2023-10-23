Marvel's Spider-Man 2 стала одной из самых успешных игровых премьер в этом году

Многообещающий сиквел Marvel's Spider-Man от разработчиков из студии Insomniac Games и PlayStation успешно покоряет чарты продаж. Всего через несколько дней после релиза, супергеройский экшен уверенно удерживает лидирующие позиции в списках самых продаваемых игр. Рынок Великобритании показывает, что Marvel's Spider-Man 2 входит в пятерку самых успешных проектов на физических носителях в 2023 году.
О потрясающем успехе Marvel's Spider-Man 2 сообщает главный редактор портала Gamesindustry Кристофер Дринг, который специализируется на подсчете данных о продажах игр. Согласно информации от журналиста, физические версии экшена от Insomniac Games надежно удерживают первое место в чартах Великобритании. Объемы продаж сиквела Marvel's Spider-Man сделали его четвертой крупной премьерой этого года после The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, EA Sports FC 24 и Hogwarts Legacy.
Как отмечается, продажи Marvel's Spider-Man 2 на физических носителях на 20% ниже, чем в прошлом году у God of War Ragnarok. Тем не менее, это всего лишь первые несколько дней после выхода игры, нам еще предстоит узнать данные о цифровых копиях.
Игра для тупых школьников, для казуалов, все кто это пишет вы сами далеко ушли развитием? Как только она выйдет на ПК вы будете переобуваться в воздухе прям как человек паук, казуальная игра) там на Макс сложности боссы за 10-15 попыток проходятся причем если ты умеешь играть а не рак, ну вы эксперты мамкины все уже поняли по ютюбу посмотрев ботов стримеров которые играют на казуале и не юзают и половины скиллов что даёт игра. Можете минусить до опупения или жаловаться но это факты, просто нытики пишите как есть что вам не хочется брать плойку ради одной игры. А так да ваше мнение очень интересно когда вы даже не играли в игру и оцениваете чето, графику по ютюбу ещё оцените кстати
таже самая история уже была с год оф варом и прошлыми частями паука, уу мусор для школьников кто в это играет, мамкины эксперты после релиза на пк: Игра года игра века. Ща рагнарек анонсируют все кто говорил что это просто тупо 1 часть рескин будут тут слюной обливаться какая игра классная
че уж говорить если большая часть из вас даже харайзон первый схавала) мусорную игру приняли на пк чуть ли не за шедевр
золотые слова. Однажды читал "критику" первого спудирмена. Чел жаловался что недостаточно сложная, играя при этом на средней (вторая из четырех), а повышать не хотел т.к. "Разработчиками задуман средний".
Либо тупой либо просто вонючий тролль. Скорее всего второе :в .
Да забей боты всегда будут хейтить , Лан обиженки все нормально будет у вас на Ютюбе пройдете а здесь напишите какая игра кал, все как всегда
я играл на макс. сложности и не сказал бы, что испытывал какие-то трудности.
у нас чето не ахти =)
А тут все логично большинство пользователей этого сайта ПК бояре, а на пк игра ещё не выходила.
Не факт что когда будет на пк, оценка сильно изменится. Есть такой момент что сони пользователи как минимум на один бал выше оценивают игры от сони. Так что их оценка не очень объективна, пк игроки в целом ниже оценили бывшие сони экзы вышедшие на пк.
Ну так и ПК игроков тоже оценка как мы знаем не объективно, они снижают балы за то что она не вышла одновременно с другими платформами, фанаты бокса в принципе также поступают... Нет тех кто объективно вообще ставит оценку играм, имея всего лишь одну игровую платформу в распоряжении...
Есть такое, если игра не вышла на пк, то занижают. Но я говорил о оценке пк игроками бывших сони экзов вышедших на пк, тут уже о необъективности речи не идет.
Как раз и идет, из за того что игра вышла только спустя годы на ПК, как раз и занижают, или как сейчас они говорят, денег она не заслуживает, только торрент и только это она заслуживает, вот если бы сразу вышла, то заслужила бы большего, а так нет... Если ты тут часто сидишь, то думаю уже видел сотни таких комментариев, поэтому о какой объективности идет речь? Лишь некоторые тут адекватно оценивают, остальные либо на эмоциях, либо из вредности...
Очень качественная детская игра
Не впечатлил, или просто наелся.
релизов, а не премьер, а то как-то по промтовски звучит заголовок.
Сейчас прохожу ее и прошел уже больше половины, и могу сказать, что ощущается как длс для первой части, но никак не как полноценная новая часть для нового поколения! И слова некоторых обозревателей о том, что игра стала мрачнее и сравнима с Бэтман Аркхем - полная ложь! Та же детская игра с красивой графикой.
ну по факту, мрачнее я хз почему они решили) тупо из-за того что крайвен всех убивает налево и направо может, а геймплейно это 50 процентов старого + 50 процентов новых фишек что за майлза что за питера, веном вообще отдельная история он очень хорошо реализован, открытый мир кстати намного стал интереснее
По поводу мрачности тоже не понял. Если реально так посмотреть, то в первом пауке даже серьезнее история как ни странно. Там и потери более весомые (причем как в физическом, так и в психологическом плане). Челики опять обсикались увидев Венома, и игра стала почему то «мрачнее».
Посмотрел я на игру, на геймплей. Вообще попахивает халтурой - просто дорисовали к городу район. CD Project red назвали это DLC, а не второй частью к Cyberpunk и продают за 30 баксов.
Если посмотреть ретроспективно, то и в старые добрые времена так не делали. Возьмем, к примеру, серию Batman Arkham, а именно Arkham Asylum (2009), Arkham City (2011), Arkham Origins (2013) и Arkham Knight (2015). Между каждой из частей разительная разница, в первую очередь полностью новые с нуля сделанные локации. И каждый раз они в разы больше предыдущей части. И то, публика критиковала Origins за отсутствие инноваций по отношению к предыдущим частям, даже несмотря на полностью новый город в игре. Получается игроки 10 лет назад были более избирательны, а может быть у них просто был куда больший выбор? И между прочим между каждой из частей Бэтмена шаг всего в 2 года. Чем занимались Insomniac 5 лет - непонятно.
Да, я тоже уже об этом писал что паук этот хуже трилогии бетмена от рокстиди во всем. Про никакой открытый мир в пауке с деревянными болванчиками которых и нпс назвать язык не поворачивается вообще молчу.
Зато понапихали в новой части под сотню треш костюмов, в первой то части больше половины костюмов стремные, а тут вообще полная трешатина и безвкусица.
Удивительно, сколько людей до сих пор находятся на подростковом уровне развития, если готовы потреблять подобный контент в 20+ лет.
Согласен, не то что взрослая состоявшаяся личность, которая открывает новости к игре, не вызывающей у нее интереса, и комментирует, что это интересно только детям))
Неудивительно, если посчитать количество эксклюзивов на playstation 5 в этом году.
а сама игра ну пожалуй лучшее, что есть у сони из её экзов, в плане и геймплея и постановки и зрелищности и ощущений от игры, она именно что приятное, яркое развлечение на раз, для того чтобы поиграть на расслабоне после работы, отдохнуть, она очень казуальная, но приятная, это максимум хорошая игра, но для сони это предел качества, ибо в последние лет 10-15 сони совсем оказуалила свои игры, совсем бездарный мусор стала выпускать, сильно ударилась в юбисофтовщину, в убогую драму, в которую не умеет от слова совсем, и загубила почти все свои франшизы, да и активно продолжает это делать.
Тупые школьники все схавают. Для меня лучшая игра A Plague Tale Requiem, шедевр на века. Подрастете - поймете.
да вот только не школьники одни это покупают...самое страшное что "эти" будут паука тянуть на готи
ну ты перед тем как говорить про школьников) ты игру нормальную бы привел в пример) привел в пример игру с стелсом из 2005 года и визуалом из 23, нравится да? ползать с мальчиком по травке
если сравнивать паука и тот высер то ты написал то паук то как раз таки на три головы выше будет во всем) любой причем
Да, есть еще инфантильные дебилы за 30, которые ниечго не добились в жизни и так и не выросли. Этих инвалидов вообще грешно поминать.
Говорит человек с аватаркой из недоремейка для школьников. Одна музыка Чумной истории выше любого гoвна по комиксам. Но детям этого не понять, главное пиу-пиу и разноцветное трико.
Детишки в угаре)))