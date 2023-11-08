Marvel's Spider-Man 2 стала самой скачиваемой игрой октября в PS Store

Sony Interactive Entertainment представила список самых скачиваемых игр в PlayStation Store в октябре, причем лидером стала Marvel's Spider-Man 2 на PlayStation 5 по обе стороны Атлантики.
Благодаря игре Insomniac Games, занявшей первое место в Европе, США и Канаде, цифровой магазин Sony получил несколько премьер, сумевших оказаться в числе бестселлеров. Среди них — Assassin's Creed Mirage и Alan Wake 2, две однопользовательские игры, входящие в число бестселлеров.
Alan Wake 2 занимает 5-е место в Европе и 11-е место в США, что особенно интересно, поскольку это исключительно цифровой и однопользовательский релиз.
UFC 5 занимает 6-е место, Lords of the Fallen — 7-е в обоих списках PS5, а Baldur’s Gate 3 мы также видим в числе бестселлеров в Европе.
Мб потому что играть не во что больше? Я посмотрел список и убедился в этом.
Есть игры которые можно пройти, пройти еще раз и даже еще раз. Но таких мало.
есть те, кто не успел еще балдерс гейт 3 пройти.
шяс не в тему- но орали што прям месяц игр и шедевров и вот они( вот прим ни месяц а они - сентябрь, октябрь, ноябрь) прошли и -где игры то, орали прям будет в избытке на деле кое как всё повыходило- непонятно чё все боялись перекидывали релизы- кроме паука больше не чего и не вышло прям вау- Fate/Samurai Remnant, робокоп, ассасин мираж (алан вейк 2 так себе) и всё это мелко среднее игры, паук вообще тупо эсклюзив как будто и не выходил- чё орали, чё визжали не ХЗ и 3 месяца пустоты, а на декабрь грубо говоря и играть уже не чего.