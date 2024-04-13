Неофициальная ПК-версия Marvel's Spider-Man 2 получила два патча: размер игры уменьшился почти в два раза

Бразильские разработчики неофициального порта Marvel's Spider-Man 2 за последнее время выпустили два обновления для игры: 1.3.6 и 1.3.7, в которых исправили многие проблемы, которые присутствовали в игре, а так же добавили ряд приятных нововведений.
Содержание патчей
- Звуки симбиота, добавленные в последнем обновлении, теперь имеют меньшую громкость для лучшего восприятия;
- Исправлен шейдер краски автомобиля: красные линии больше не видны, а краска автомобиля не мерцает;
- Исправлен шейдер полета пули при Паучьем чутье теперь работает при любом освещении;
- Исправлен шейдер для медицинского дисплея;
- Исправлен шейдер экрана собаки;
- Исправлен шейдер экрана телефона и ноутбука Майлза;
- Исправлен монитор Нормана;
- Временное исправление шейдеров демонов;
- Исправлено больше шейдеров анимированных рекламных щитов;
- Исправлены шейдеры костра;
- Исправлены шейдеры для черных плавающих ящиков по городу;
- Исправлено несколько рекламных щитов на Таймс-сквер;
- Улучшен шейдер краски для тела Охотника;
- Новые шейдеры травы.
- Добавлен новый шейдер симбиотической жидкости;
- Исправлено множество других шейдеров.
Однако, пожалуй, одним из самых главных нововведений новых обновлений стала новая экспериментальная настройка - с помощью нее пользователь может применить компрессию к игровым файлам. По словам авторов, это довольно длительная процедура, однако она того стоит: размер дистрибутива игры сокращается с 250 ГБ до ~150 ГБ. Кроме того, в настройки игры добавлена возможность удобного переключения вида кнопок от различных геймпадов, будь-то Xbox или Dualsense.
На данный момент Sony до сих пор не анонсировала официальный порт игры для PC, но согласно утекшим внутренним документам Insomniac Games, его релиз запланирован на 2025-й год.
Вот 150гб уже на адекватном звучит. Молодцы ребята.
Если процедура архивирования тайминого затратная. Сразу вопрос насколько затратна будет процедура разахривации. Например на лету для процессора и ОЗУ. Хотя в данном случае возможно кукурузные ядра и пригодятся как и избыточный размер как видеопамяти так и обычной ОЗУ у некоторых низкокачественных представителей поделок у некоторых производителей.
А вот лови пацанчик за эту новость от МЕНЯ плюсик)
Я там посмотрел инструкцию, там играть надо джойстике от ПС, на клаве там эта кнопка то, эта это 🤦🏼♂️ двести гигов качать, ну так, ради интереса!
Но игра в принципе стоит. Джойстик то есть у всех, стоит копейки
Спасибо.
Капец. А я ещё давно говорил что любители покажут как можно быстро делать оптимизацию и работать с портом. Это будет фиаско от Сони, если их релиз будет хуже чем от комюнити.
Издатели специально завышают рамки, специально ставят глупые сроки. Портировать проект не так сложно в текущих реалиях. Игры с консолей чутли не на той же архитектуре работают что пк
Можете не качать. скачивал постоянные подвисания играть невозможно. только испортите себе впечатление об игре и потеряете время. Ждите настоящий порт, а то эти ребята годами будут исправлять и толку мало.
А как меня активно минусят, когда я пишу, что этот порт всратый 😂
у меня не было никаких подвисаний, не понимаю о чём ты
забей, у него комп на амд, там даже официальные релизы лагают у него.
какое amd rtx 2070. Чё базарить, если не знаешь?
Что ты сказал против райзен???
Ну это примерно, как украсть полуразобранный прототип какой нить Ламборджини, дособрать его деталями от копейки и радоваться)