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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.5 728 оценок

Неофициальная ПК-версия Marvel's Spider-Man 2 получила два патча: размер игры уменьшился почти в два раза

AceTheKing
Новости

Бразильские разработчики неофициального порта Marvel's Spider-Man 2 за последнее время выпустили два обновления для игры: 1.3.6 и 1.3.7, в которых исправили многие проблемы, которые присутствовали в игре, а так же добавили ряд приятных нововведений.

Содержание патчей

  • Звуки симбиота, добавленные в последнем обновлении, теперь имеют меньшую громкость для лучшего восприятия;
  • Исправлен шейдер краски автомобиля: красные линии больше не видны, а краска автомобиля не мерцает;
  • Исправлен шейдер полета пули при Паучьем чутье теперь работает при любом освещении;
  • Исправлен шейдер для медицинского дисплея;
  • Исправлен шейдер экрана собаки;
  • Исправлен шейдер экрана телефона и ноутбука Майлза;
  • Исправлен монитор Нормана;
  • Временное исправление шейдеров демонов;
  • Исправлено больше шейдеров анимированных рекламных щитов;
  • Исправлены шейдеры костра;
  • Исправлены шейдеры для черных плавающих ящиков по городу;
  • Исправлено несколько рекламных щитов на Таймс-сквер;
  • Улучшен шейдер краски для тела Охотника;
  • Новые шейдеры травы.
  • Добавлен новый шейдер симбиотической жидкости;
  • Исправлено множество других шейдеров.

Однако, пожалуй, одним из самых главных нововведений новых обновлений стала новая экспериментальная настройка - с помощью нее пользователь может применить компрессию к игровым файлам. По словам авторов, это довольно длительная процедура, однако она того стоит: размер дистрибутива игры сокращается с 250 ГБ до ~150 ГБ. Кроме того, в настройки игры добавлена возможность удобного переключения вида кнопок от различных геймпадов, будь-то Xbox или Dualsense.

На данный момент Sony до сих пор не анонсировала официальный порт игры для PC, но согласно утекшим внутренним документам Insomniac Games, его релиз запланирован на 2025-й год.

28
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Mimocrocodil

Вот 150гб уже на адекватном звучит. Молодцы ребята.

3
Egik81

Если процедура архивирования тайминого затратная. Сразу вопрос насколько затратна будет процедура разахривации. Например на лету для процессора и ОЗУ. Хотя в данном случае возможно кукурузные ядра и пригодятся как и избыточный размер как видеопамяти так и обычной ОЗУ у некоторых низкокачественных представителей поделок у некоторых производителей.

1
1barac9U7ada7

А вот лови пацанчик за эту новость от МЕНЯ плюсик)

0
Nick1906

Я там посмотрел инструкцию, там играть надо джойстике от ПС, на клаве там эта кнопка то, эта это 🤦🏼‍♂️ двести гигов качать, ну так, ради интереса!

0
Glodus Muspell

Но игра в принципе стоит. Джойстик то есть у всех, стоит копейки

-1
Да не важно

Спасибо.

0
Rezir

Капец. А я ещё давно говорил что любители покажут как можно быстро делать оптимизацию и работать с портом. Это будет фиаско от Сони, если их релиз будет хуже чем от комюнити.

Издатели специально завышают рамки, специально ставят глупые сроки. Портировать проект не так сложно в текущих реалиях. Игры с консолей чутли не на той же архитектуре работают что пк

0
riptor2012

Можете не качать. скачивал постоянные подвисания играть невозможно. только испортите себе впечатление об игре и потеряете время. Ждите настоящий порт, а то эти ребята годами будут исправлять и толку мало.

-2
JustA_NiceGuy

А как меня активно минусят, когда я пишу, что этот порт всратый 😂

-1
максим облаков

у меня не было никаких подвисаний, не понимаю о чём ты

7
вупсич пупсич максим облаков

забей, у него комп на амд, там даже официальные релизы лагают у него.

0
riptor2012 вупсич пупсич

какое amd rtx 2070. Чё базарить, если не знаешь?

2
txomson вупсич пупсич

Что ты сказал против райзен???

0
Шаман Шаманыч

Ну это примерно, как украсть полуразобранный прототип какой нить Ламборджини, дособрать его деталями от копейки и радоваться)

-3