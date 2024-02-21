Новая предстоящая версия фанатского порта Marvel's Spider-Man 2 для ПК избавится от заиканий

Команда моддеров, стоящая за неофициальным портом Marvel’s Spider-Man 2 для ПК, на данный момент добилась невероятных результатов. Однако одной из моих самых больших проблем были проблемы с заиканием. Недавно разработчики сообщили, что в его следующей версии под кодовым названием V10 больше не будет никаких заиканий.
Это грандиозно, поскольку наконец-то позволит геймерам на ПК исследовать город игры. Также можно ожидать многочисленных визуальных исправлений и улучшений. Вот видео, демонстрирующее новую сборку V10. Как видите, игра теперь работает плавно, без каких-либо проблем с зависаниями.
Дата выхода версии 10 на данный момент неизвестна. Мы также не знаем, когда — и добавят ли — разработчики поддержку NVIDIA DLSS или AMD FSR. На данный момент игра поддерживает IGTI.
Трубец, патчат как свою родную.