Новые скриншоты Marvel's Spider-Man 2 демонстрируют красоты Нью-Йорка ©

На страницах New York Times разработчики из Insomniac Games продемонстрировали несколько неопубликованных изображений Marvel's Spider-Man 2, на которых показаны одни из самых характерных мест Большого Яблока, которыми у игроков будет возможность полюбоваться, кружась среди небоскребов следующего долгожданного эксклюзивная PlayStation 5.

Показав темную сторону Marvel’s Spider-Man 2 с Ящером и костюмом симбиота, калифорнийские разработчики воспользовались возможностью, предоставленной специальным выпуском New York Times, чтобы поделиться великолепными кадрами, сделанными в движке, которые демонстрируют графическое качество приключений в открытом мире,.

Новые изображения переносят нас в Бруклин, чтобы предложить нам общий вид на Гранд-Арми-Плаза, над которой возвышается триумфальная арка, а затем погрузиться в сверкающую панораму огней луна-парка Кони-Айленда и стать свидетелями зрелища, которое показывают гигантские экраны и рекламные щиты, приковывающие взгляды туристов и прохожих, проходящих через Таймс-сквер.

Marvel's Spider-Man 2 выходит 20 октября эксклюзивно на PlayStation 5.