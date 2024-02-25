ПК-версия Marvel's Spider-Man 2 получила обновление с улучшением производительности и исправлением заиканий

Команда мододелов, создавшая неофициальный порт игры Marvel's Spider-Man 2 для ПК, выпустила совершенно новую версию. Версия 1.1.0 наконец-то исправляет ужасные проблемы с заиканием, уменьшает количество сбоев и улучшает производительность процессора. Итак, давайте рассмотрим ее поближе.

Если говорить более подробно, то в новой версии исправлен физический движок Havok Physics Engine, благодаря чему он больше не создает утечек памяти. Благодаря этим улучшениям игра больше не будет заикаться. Это огромное улучшение. Теперь вы сможете перемещаться по городу без каких-либо заиканий.

Версия 1.1.0 также менее требовательна к процессору, чем раньше. Так что если у вас менее мощный процессор, то теперь вы сможете получить больше удовольствия от игры. И это еще не все. Команда исправила/обновила большое количество шейдеров. Она также исправила дневной скайбокс. Таким образом, небо больше не будет отображаться сплошным цветом.

Обратите внимание, что в игре все еще присутствуют различные визуальные проблемы и графические глюки. Да, вы можете пройти ее от начала до конца. Но она еще далека от совершенства. Тем не менее, разница между начальной сборкой и последней очевидна.

Ниже вы можете найти видеоролик, демонстрирующий погоню за Черной кошкой. В этой погоне Человек-паук преследует Черную кошку через порталы. И, как вы увидите, игра идет плавно. Как уже говорилось, визуальные проблемы все еще присутствуют, так что имейте это в виду.

Наконец, Sony не сообщила ничего официального о выходе Marvel's Spider-Man 2 на ПК.