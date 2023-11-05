Похоже, что Майлз Моралес станет главным героем будущих игр о Человеке-пауке

Spider-Man 2 предоставила Insomniac уникальную возможность рассказать две истории о Человеке-пауке одновременно. Поскольку в игре можно было играть как за Питера Паркера, так и за Майлза Моралеса, поклонникам было интересно, как студия будет действовать дальше.
Ожидалось, что разработчик продолжит эту формулу, но, похоже, Insomniac использует другой подход. Согласно одному из интервью, студия продолжит использовать Майлза Моралеса в качестве главного Человека-паука в будущих историях.
Сценаристы дали интервью о различных вещах. В ходе интервью они затронули тему перехода Майлза Моралеса на роль главного Человека-паука. Ближе к концу игры Insomniac уже намекнула на этот поворотный момент, а интервью делает его практически официальным. Отвечая на вопрос о том, как разработчики подошли к этому решению, нарративный директор Бен Арфманн сказал:
Мы знали, что нам нужен подобный момент, чтобы передать бразды правления.
Естественно, это не означает, что Питер Паркер уходит. Возможно, студия собирается дать персонажу перерыв, позволив ему сосредоточиться на более простых аспектах своей жизни.
Эти заявления также может означать, что следующая игра про Человека-паука будет посвящена Майлзу Моралесу, например в виде Marvel's Spider-Man: Miles Morales 2, а Питер Паркер возможно появится в третьей части основной серии.
Кому-то вообще интересна его сюжетная линия?
Никому, но ты должен делать вид что самая интересная, иначе расист, женоненавистник и прочее.
Мне.
Короч в будущем нас ждут только чёрные персы и сильные женщины в играх. Всё. Остальных сольют. Размазню Кратоса уже слили. Паркер тоже на фоне Майлза неудачник проблемный. А ну и Мери Джейн без паука справляется с бандитами только в путь, сильная же.
марвел теперь вселенная черных
Почему эти упоротые, отрезанные от мира гомодрочеры не могут понять чего мы ждем? Почему они решили что этот безхребетный негритос сможет заменить Питера Паркера, с которым ассоцируется Человек Паук уже на протяжении зарождения этого героя, в комиксах, мультфильмах, фильмах, играх. Раз вас так тянет поменять персонажа, создайте Человека Паука женского персонажа, с хорошей задницей и компактной грудью, почему нет? Любите ЛГБТ, окей - давайте сделаем уклон на женский пол, только чтоб без жирных баб, а чтоб стройные были все. Почему нет? Ваш негр это потеря фан.базы. В GTA6 ГГ будет баба, это ваш шанс тоже.
Ахах. Создадут стрёмную Мэри Джейн в костюме, любуйся. В игре задел на это уже есть, она там расправляется со всеми не хуже паука. Все твои хотелки не вписываются в мирок прогрессивных крикунов.
То есть будет курить дурь и продавать оружие.
Отличный ход, учитывая крайне слабые продажи игры про него на обоих платформах. Идут в правильном направлении 🤣
Ну тут не согласен. Экзы сони продаются на ура, вне зависимости от качества.
Лол, интересно, есть ли у разрабов статистика игрового времени за Питера и Майлза в открытом мире и побочках, где есть выбор за кого проходить.
Что-то мне подсказывает, что там процентное 60 - 40 в пользу белого, если не больше. Вот на это и надо ориентироваться.
Ну, если брать геймплейно, то моралез получился чуть сильнее. За него побочки закрывать проще.
Это пичаль. осталось сделать его любителем своих и всё.
Насколько я знаю, вся эта мода на негров теряет поддержку даже от корпораций. Вон даже дисней возвращает белых героев, которых слили ради SJW.
Spider-BlackMan
да мля,он даже в комиксах скучный,зачем пытаться сделать его нормисом?
А потом у него родяться дети, штук так 10-12 и все будут пауками и будут мерятся своими пречендалама у кого длинее
Может хоть так они смогут нормально раскрыть его как персонажа. Я всегда знал, что они не смогут раскрыть Майлза как персонажа, все проблемы и переживание отдали Паркеру, это его игра, его история. Майлз? Что Майлз? Не написал эсэ в колледж? Я должен его теперь желеть? Майлз бесполезный, но при этом показывают, что он лучше Паркера. Ему не надо скрывать личность от родителей, у него нет проблем с девушкой и друзьями, способности у него лучше. Как ему переживать?