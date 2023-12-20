Продажи Marvel's Spider-Man 2 перевалили за 6,1 млн. копий

Как вы знаете, в Insomniac Games произошла крупномасштабная утечка после недавней атаки программы-вымогателя, и наряду с планами по выпуску нескольких крупных предстоящих игр, запланированных на следующие несколько лет и подробной информацией о бюджетах разработки, также присутствуют показатели продаж ряда игр.
В частности стало известно, что Marvel’s Spider-Man 2 разошлась тиражом более 6,1 миллиона копий по состоянию на 11 декабря 2023 года. Стоит напомнить, что общий бюджет игры составил 315 миллионов долларов.
Пора на ПК выпускать
ты один из этих да? ждёшь своих братьев по голубой крови?
осенью 24 года выйдет если верить сливам, скорее всего конец октября
Somebody explain to me is that good? 6.1m copies with 315m put in to it.
6.1m x 69.99$ =$427m - not bad
and 315m they spent for 2 games - SM1 and SM2
6,1млн повесточных калоедиков
в дурку интернет провели??