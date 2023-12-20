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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.5 567 оценок

Продажи Marvel's Spider-Man 2 перевалили за 6,1 млн. копий

monk70
Новости

Как вы знаете, в Insomniac Games произошла крупномасштабная утечка после недавней атаки программы-вымогателя, и наряду с планами по выпуску нескольких крупных предстоящих игр, запланированных на следующие несколько лет и подробной информацией о бюджетах разработки, также присутствуют показатели продаж ряда игр.

В частности стало известно, что Marvel’s Spider-Man 2 разошлась тиражом более 6,1 миллиона копий по состоянию на 11 декабря 2023 года. Стоит напомнить, что общий бюджет игры составил 315 миллионов долларов.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
1barac9U7ada7

Пора на ПК выпускать

1
JohnTornton

ты один из этих да? ждёшь своих братьев по голубой крови?

1
gosugamers

осенью 24 года выйдет если верить сливам, скорее всего конец октября

0
DazzlingNydus

Somebody explain to me is that good? 6.1m copies with 315m put in to it.

0
Snake Snaake Snaaaaaake

6.1m x 69.99$ =$427m - not bad

and 315m they spent for 2 games - SM1 and SM2

0
JohnTornton

6,1млн повесточных калоедиков

-1
Snake Snaake Snaaaaaake

в дурку интернет провели??

0