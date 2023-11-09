Продажи Marvel's Spider-Man 2 превысили 5 млн копий

Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик Insomniac Games объявили о том, что по состоянию на 30 октября 2023 года продажи Marvel's Spider-Man 2 по всему миру превысили пять миллионов копий. Сама игра вышла 20 октября эксклюзивно для PlayStation 5.
Ранее стало известно, что за первые 24 часа продаж сиквел разошелся тиражом более 2,5 млн. копий по всему миру, став самой быстро продаваемой игрой в истории PlayStation Studios.
В прошлом году компания Sony сообщила, что God of War Ragnarok стала самой продаваемой игрой от внутренних студий на момент запуска. Компания не поделилась цифрами за первые 24 часа, но за 7 дней было продано 5,1 млн копий.
Почти 50млн. Значит каждый 5-ый купил себе Паука 2.. или купил бандл.
Ну и хорошо. На РС сыграю с кайфом, главное чтоб 10400 потянул, гг.
Хорошей игре хороших продаж,по началу бомбило конечно от нереального количества косоглазых и черных, а потом подуспокоился,ведь играю я за белого который их т.и.д.з.и.п)))))) в целом конечно игра зашла)))
Достойный результат. Игра-то хорошая.