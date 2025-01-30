Разработчики ПК-версии Marvel's Spider-Man 2 показали новые скриншоты

Компания Nixxes Software наконец-то представила представила подробности о Marvel’s Spider-Man 2 для ПК всего за один день до запуска 30 января 2025 г, а также опубликовала новые скриншоты, в том числе в ультрашироком разрешении.

Marvel’s Spider-Man 2 на ПК также поддерживает различные технологии повышения производительности, включая NVIDIA DLSS 3 и AMD FSR 3.1 масштабирование и генерацию кадров. Также поддерживается масштабирование Intel XeSS. Marvel’s Spider-Man 2 на ПК предлагает широкий спектр графических настроек и предустановок, включая опции без трассировки лучей, такие как динамическое разрешение масштабирование. Игроки с ультраширокими мониторами могут наслаждаться полной поддержкой ультрашироких соотношений сторон, таких как 21:9, 32:9 и даже 48:9 при использовании трех мониторов.