Разработчики рассказали о мрачных тонах Marvel's Spider-Man 2 ©

Marvel's Spider-Man 2 будет иметь более мрачные тона, чем первая часть серии, и разработчики игры (а именно креативный директор Брайан Интихар и игровой директор Райан Смит) рассказали об этом в интервью.

"Будь то Крэйвен (которого мы показали во вступительной части трейлера Marvel's Spider-Man 2 на PlayStation Showcase) или Веном, о котором мы рассказали во время анонса игры, или даже симбиот и Питер, оказавшийся связанным с ним, в сюжете явно будут присутствовать более мрачные элементы", - сказал Интихар. "Для нас это просто уважение к этим персонажам и к тому, что они могут предложить в отношении общего опыта".

"Одна вещь, которую мы довольно часто обсуждали, еще во времена Marvel's Spider-Man и Майлза Моралеса, - это то, что наши игры должны иметь сердце и юмор", - продолжил креативный директор. "Все дело в том, чтобы найти баланс между мрачными темами и персонажами, но при этом рассказать очень человеческую историю, в которой есть и сердце, и юмор. Я думаю, это было самым сложным, но в конце концов нам удалось найти баланс".

"Я думаю, вы видели в трейлере моменты с Ганком, Майлзом и дроном, а затем в конце ту часть, где Питер меняет свое отношение, а Майлз говорит, что он никогда не был таким", - сказал вместо этого режиссер игры Райан Смит. "Так что да, здесь есть человеческие элементы, как в более серьезной форме, когда вы видите Симбиота и его влияние на Питера, так и с более легкими нотками".