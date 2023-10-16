Sony и Insomniac Games показали новые скриншоты Marvel's Spider-Man 2 ©

Сегодня день первых обзоров и оценок Marvel's Spider-Man 2, и в честь этого события Sony и Insomniac Games выпустили серию новых изображений для долгожданного PS5-эксклюзива, которые оказались весьма разнообразными в плане изображения различных сцен.

Здесь есть все - от экшена до снимков различных персонажей, включая вечно присутствующего Венома, Питера Паркера и Майлза Моралеса, Эм-Джей и других, которые вы можете увидеть в галерее ниже.

Они являются хорошим подтверждением качества, достигнутого Insomniac в 3D-моделировании персонажей и окружения, для этого сиквела, который выглядит как улучшенная версия оригинала во всех отношениях.

Marvel's Spider-Man 2 - это продолжение, которое имеет ту же структуру, что и оригинал и последующий спин-офф, посвященный Майлзу Моралесу, но с изменениями как в техническом, так и в содержательном плане.

Журналисты остались очень довольны сиквелом и поставили ему высокие оценки.