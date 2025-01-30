Состоялся релиз Marvel's Spider-Man 2 на ПК

Marvel's Spider-Man 2 наконец-то вышла на ПК 30 января 2025 года, всего через год после релиза на PS5. Игра доступна на Steam и Epic Games Store.
В продолжении истории Людей-пауков Питер Паркер и Майлз Моралес снова защищают Нью-Йорк от суперзлодеев. Главным противником становится охотник Крэйвен, а также возвращается Гарри Осборн, который оказывается владельцем таинственного "живого" костюма.
Порт на ПК был выполнен студией Nixxes Software, известной своими адаптациями игр на ПК. В версии для ПК разработчики добавили графические улучшения, поддержку современных технологий апскейлинга и совместимость с ультраширокими мониторами.
Важной новостью также стало то, что для запуска игры на ПК создание аккаунта PSN больше не будет обязательным, что облегчает доступ к игре для пользователей без учетной записи Sony. Но при этом игра все равно не стала доступна в регионах, где нет официальной поддержки PSN. Однако жителей этих стран может обрадовать новость о том, что в игре нет никакой антипиратской защиты, и в течение ближайшего часа новинка станет доступна в "бесплатном" магазине.
Бояры теперь могут, нормальную Мэри Джейн увидеть.)))
Согласен,первые моды будут про нее
ты про этот которому уже больше полу года?
Ееее! Теперь осталось дождаться пираточку и в путь. Жалко, конечно, что я сегодня не смогу скачать. Только завтра уже.
так там пиратка будет через 3-4 часа максимум
или у тебя уже вечер?
тож самое
У меня уже почти ночь
Эти дебилы,еще и гифты заблокировали.Ну удачи.
А еще в зелёном магазине // Миша Калинин
Со скидкой 100%.
В Hydra Launcher закинуть и получишь те же достижения как в steam со 100% скидкой.
будет инфа на сайте, когда будет торент?
нет, чекай сами торренты на которых сидишь
как там с онлайном, 5к хотя бы соберет с соневским маркетингом?
о, ну ночью видимо пробьет 5000, но 10к явно не возьмет
уже 6900
пробило)12к уже
где торрент найти
В интернете) Пока еще нет на норм сайтах , только мучатся и лазить по пиратским форумам
Через пару часов будет, по названию скрина, сможешь найти телегу и сайт.
можешь тг скинуть?найти не могу
https://t.me/+qoCODsqecvFjMmI6
спасибо
в это мы играем господа!
Игроки получается проиграли?
почему?
когда взлом будет?
часа через 3-4 уже на торрентах будет
Уже лежит на игрухе. Там нет защиты и ломать нечего
Нету, там слитый порт
А,да. Что за основу взята Steam Версия это прочитал, а что ссылки нет не посмотрел
с игрухи качать опасно
Даже до консольной не добрался, а уже на ПК, снизили бы темп релизов и увеличили их качество.
Качество у релизов Сони на ПК и так в порядке
Да ладно, во всех играх есть полная физика и разрушаемость, что-то не заметил. Речь про то, что пора бы начать лучше работать с движками.
где связь, между качеством релиза и разрушаемостью в игре ?
На рутрекере будет, зачем качать откуда то ещё?
Ребят, кому не сложно. Отпишите плиз, работает ли дуалшок в данном релизе?
ДА
Спасибо!
Конечно, странно что у вас были сомнения) Ведь поддержка есть почти во всех новых релизах. Даже в мультиплатформенных играх
Просто одно дело, когда это Хорайзон или ГоВ, т.к. они выходили и на ПС4. Другое дело, когда это было онли на ПС5. Мало ли на чем там могли пожмотиться Сони. Им только для Конкорда было ничего не жаль, а для релизов на ПК и всяких успешных проектов типа Helldivers 2 им глубоко плевать, что там будет.
АА туплю оказывается, прочитал dualsense. Вопрос правильный у вас тогда
парни знаете когда выйдет пиратка
через пару часов,как обычно
Думаю через часика 3 появится на Рутрекере :) Не реклама же. Просто моё мнение, там игры качаю, если не покупаю. Я прошёл пиратский порт на ПК, у себя с геймпадом. Не жалею что прошёл, тем более когда его до ума довели. 250 гигов неприятно было, но у меня 2.5 т на ssd, но всё равно неприятно. Интересно сколько эта игра будет весить :) Пройду ещё раз скорее всего. Игрушка реально классная.
venom
Жду пока она появится в зелёном
RTX 2050, I5-1240H надеюсь 30 фпс вытянит хотя бы
Не сможешь) она даже не запустит, минимальна нужна gtx 1650 4 gb, а твоя слабей ее.
верить системках нет смысла там чел стримит в full hd на 1650 50-60 фпс
закрой этот сайт и не открывай его никогда. не спорю, что мобильная 2050 полная х, но этот сайт тебе никогда не покажет правдивого сравнения
Понял, спасибо за совет!
где?
Врут или нет уже где то нашли ссылки нетерпеливые) мб есть у кого?
пока только сомнительные
То чувство когда игра на ПК только сейчас релизнулась , а ты ее на этом же ПК уже в ноябре 2024 прошел xD
Только управление забыли поменять,как был джойстик так и остался
Есть ссылки? =)
https://byrutgame.org/25526-marvels-spider-man-2-pc1.html
Скорость никакая
в новом драйвере новый длсс прописан (310.2.1), но пока так и не увидел его работы.
Что за видюха?
40я. Прошерстил весь комп, этих файлов указанных в override так и не нашёл... Стоит NFS unbond, на сайте указано, что игра уже имеет поддержку новой модели dlss, но пункт так и не появился. Кажись это пока ранняя версия драйвера.
Мэри Джейн на вирандочке оу ес)
обновлено 21.08.24
Безопасно будет качать с торентов ? Вирусов там не будет? Посоветуйте откуда безопасно бесплатно скачать
107gb весит если с одним языком.
в каком месте в стиме состоялся блять релизиз, из казахского аккаунта игру вообще изъяли, когда вчера она там была, хотя если зайти через впн, то привязки к псн нет, по крайней мере, стим не указывает, что она есть. Криворукие выблядки из соней или инсомниак походу забыли отвязать ее окончательно от своего гребанного магазина, в итоге плашку убрали, что регистрация нужна, а де-факто, она есть. В российском магазине по традиции все стабильно
похер
Можно скачать уже чтобы управление было через клавиатур.?
https://byrutgame.org/25526-marvels-spider-man-2-pc1.html
да что с ними не так? неужели им лишними будут, пускай и небольшие, но всё-же продажи с этих стран? они же теряют деньги на ровном месте 🤦
Gtx 1660 ti 6 gb xeon e5 2650 v2 16 ram блок питания на 750 ват потянет? и в какие настройки и фпс примерно?
КАЧАЙТЕ
будете брать обычную или делюкс?
я обычную
и странно что она дороже тлоу 2
пиратка будет через часа 3-4 наверное если кто то ждет торрент
Зачем вообще этот кал брать, даже я с плойкой 5 на руках за 2 года так и не дотронулся до нее, настолько ни о чем игра.
пиратка влом + хочу поддержать игры сони чтобы порты херачили дальше
а зачем покупал тогда?
да и в целом игры сони неплохие, не шедевры конечно, но так неплохое кинцо,развлечение
ну это для тебя калл
Я так понимаю все из за повестки?
что это за валюта. Сколько в рублях не могу понять?
Скорей бы уже появились тесты производительности
ребяточки киньте потом ссылочку на зеленый стим где игра будет , не слитая а прям от стима
В игре нет бана по IP для русских и белорусских адресов? В GoW последнем был.
на i5-8400, gtx 1650, 16gb озу потянет в 50 фпс?
попробуй пиратку - поймешь
не хочу, там вирусы в основном кидают
тогда купи и рефанд сделай если что
ну и на проверенные трекеры ходи
типа руткера
сейчас пиратка на проверенных трекерах нормальная
у пиратки проблем больше в том что надо патчить самому, не все сохранки от одного репака подходят по другой(сталкер 2 помню тема такая была игроком созданная), танцы с бубном, следить за тем, чтобы автор раздачи патчил(если Portable),а не вирусы
да скорее всего никакие 60 фпс не будут, придется покупать далеко далеко в будущем rtx видюху 🥲
почему в далеком то?