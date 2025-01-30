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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 132 оценки

Состоялся релиз Marvel's Spider-Man 2 на ПК

butcher69
Новости

Marvel's Spider-Man 2 наконец-то вышла на ПК 30 января 2025 года, всего через год после релиза на PS5. Игра доступна на Steam и Epic Games Store.

В продолжении истории Людей-пауков Питер Паркер и Майлз Моралес снова защищают Нью-Йорк от суперзлодеев. Главным противником становится охотник Крэйвен, а также возвращается Гарри Осборн, который оказывается владельцем таинственного "живого" костюма.

Порт на ПК был выполнен студией Nixxes Software, известной своими адаптациями игр на ПК. В версии для ПК разработчики добавили графические улучшения, поддержку современных технологий апскейлинга и совместимость с ультраширокими мониторами.

Важной новостью также стало то, что для запуска игры на ПК создание аккаунта PSN больше не будет обязательным, что облегчает доступ к игре для пользователей без учетной записи Sony. Но при этом игра все равно не стала доступна в регионах, где нет официальной поддержки PSN. Однако жителей этих стран может обрадовать новость о том, что в игре нет никакой антипиратской защиты, и в течение ближайшего часа новинка станет доступна в "бесплатном" магазине.

41
143
Комментарии: 143
Ваш комментарий
JozenFoten

Бояры теперь могут, нормальную Мэри Джейн увидеть.)))

14
FBRCHINA 123

Согласен,первые моды будут про нее

2
AGS37 FBRCHINA 123
Авторы ПК-версии Marvel's Spider-Man 2 раздели Мэри Джейн и собираются полностью изменить её внешность

ты про этот которому уже больше полу года?

0
Никита Дроздоvv

Ееее! Теперь осталось дождаться пираточку и в путь. Жалко, конечно, что я сегодня не смогу скачать. Только завтра уже.

6
My life is a game

так там пиратка будет через 3-4 часа максимум
или у тебя уже вечер?

0
SlimZino

тож самое

0
Никита Дроздоvv My life is a game

У меня уже почти ночь

0
Armen 88

Эти дебилы,еще и гифты заблокировали.Ну удачи.

1
Пользователь ВКонтакте

А еще в зелёном магазине // Миша Калинин

1
Zick211

Со скидкой 100%.

3
slamm86

В Hydra Launcher закинуть и получишь те же достижения как в steam со 100% скидкой.

1
AmbivalentTheron

будет инфа на сайте, когда будет торент?

1
My life is a game

нет, чекай сами торренты на которых сидишь

1
prorock

как там с онлайном, 5к хотя бы соберет с соневским маркетингом?

1
x_Romka_x
0
prorock x_Romka_x

о, ну ночью видимо пробьет 5000, но 10к явно не возьмет

0
My life is a game prorock

уже 6900

1
x_Romka_x prorock
1
My life is a game prorock

пробило)12к уже

0
ExcitedPascal

где торрент найти

1
Kolson

В интернете) Пока еще нет на норм сайтах , только мучатся и лазить по пиратским форумам

0
x_Romka_x

Через пару часов будет, по названию скрина, сможешь найти телегу и сайт.

0
sixyeght x_Romka_x

можешь тг скинуть?найти не могу

0
x_Romka_x sixyeght

https://t.me/+qoCODsqecvFjMmI6

1
sixyeght x_Romka_x

спасибо

0
11qq11

в это мы играем господа!

0
Intendant56

Игроки получается проиграли?

0
My life is a game

почему?

-1
SmilingEric

когда взлом будет?

0
My life is a game

часа через 3-4 уже на торрентах будет

0
LynxChrono

Уже лежит на игрухе. Там нет защиты и ломать нечего

1
NoNameRasta420 LynxChrono

Нету, там слитый порт

0
LynxChrono NoNameRasta420

А,да. Что за основу взята Steam Версия это прочитал, а что ссылки нет не посмотрел

0
shedl tt LynxChrono

с игрухи качать опасно

1
Kenn1y

Даже до консольной не добрался, а уже на ПК, снизили бы темп релизов и увеличили их качество.

0
LynxChrono

Качество у релизов Сони на ПК и так в порядке

1
Kenn1y LynxChrono

Да ладно, во всех играх есть полная физика и разрушаемость, что-то не заметил. Речь про то, что пора бы начать лучше работать с движками.

-2
Perch Perkins Kenn1y

где связь, между качеством релиза и разрушаемостью в игре ?

1
Комментарий удален
VIT_G

На рутрекере будет, зачем качать откуда то ещё?

0
Combine-47

Ребят, кому не сложно. Отпишите плиз, работает ли дуалшок в данном релизе?

0
DecisiveWeldon

ДА

0
Combine-47 DecisiveWeldon

Спасибо!

0
Челодой моловек 94

Конечно, странно что у вас были сомнения) Ведь поддержка есть почти во всех новых релизах. Даже в мультиплатформенных играх

0
Combine-47 Челодой моловек 94

Просто одно дело, когда это Хорайзон или ГоВ, т.к. они выходили и на ПС4. Другое дело, когда это было онли на ПС5. Мало ли на чем там могли пожмотиться Сони. Им только для Конкорда было ничего не жаль, а для релизов на ПК и всяких успешных проектов типа Helldivers 2 им глубоко плевать, что там будет.

0
Челодой моловек 94 Combine-47

АА туплю оказывается, прочитал dualsense. Вопрос правильный у вас тогда

0
ярик35

парни знаете когда выйдет пиратка

0
VIGITAL1

через пару часов,как обычно

0
Nikita_Astashov

Думаю через часика 3 появится на Рутрекере :) Не реклама же. Просто моё мнение, там игры качаю, если не покупаю. Я прошёл пиратский порт на ПК, у себя с геймпадом. Не жалею что прошёл, тем более когда его до ума довели. 250 гигов неприятно было, но у меня 2.5 т на ssd, но всё равно неприятно. Интересно сколько эта игра будет весить :) Пройду ещё раз скорее всего. Игрушка реально классная.

0
InGоd

venom

0
OddOctavian

Жду пока она появится в зелёном

0
Youndaime Edits

RTX 2050, I5-1240H надеюсь 30 фпс вытянит хотя бы

0
Ellit Official

Не сможешь) она даже не запустит, минимальна нужна gtx 1650 4 gb, а твоя слабей ее.

0
shedl tt Ellit Official

верить системках нет смысла там чел стримит в full hd на 1650 50-60 фпс

0
Mr. Faper Ellit Official

закрой этот сайт и не открывай его никогда. не спорю, что мобильная 2050 полная х, но этот сайт тебе никогда не покажет правдивого сравнения

0
Ellit Official Mr. Faper

Понял, спасибо за совет!

0
Ellit Official shedl tt

где?

0
CaringHastings

Врут или нет уже где то нашли ссылки нетерпеливые) мб есть у кого?

0
Kolson

пока только сомнительные

0
idoll4r

То чувство когда игра на ПК только сейчас релизнулась , а ты ее на этом же ПК уже в ноябре 2024 прошел xD

0
WateryTroy

Только управление забыли поменять,как был джойстик так и остался

0
CaringHastings

Есть ссылки? =)

0
Павел Дадакин

https://byrutgame.org/25526-marvels-spider-man-2-pc1.html

Скорость никакая

0
База Базович

в новом драйвере новый длсс прописан (310.2.1), но пока так и не увидел его работы.

0
NoNameRasta420

Что за видюха?

0
База Базович NoNameRasta420

40я. Прошерстил весь комп, этих файлов указанных в override так и не нашёл... Стоит NFS unbond, на сайте указано, что игра уже имеет поддержку новой модели dlss, но пункт так и не появился. Кажись это пока ранняя версия драйвера.

+ ещё 1 картинка
0
OddOctavian

Мэри Джейн на вирандочке оу ес)

0
SleekQasid

обновлено 21.08.24

0
Gleb Bogal

Безопасно будет качать с торентов ? Вирусов там не будет? Посоветуйте откуда безопасно бесплатно скачать

0
BENDJI

107gb весит если с одним языком.

0
fundamentalist

в каком месте в стиме состоялся блять релизиз, из казахского аккаунта игру вообще изъяли, когда вчера она там была, хотя если зайти через впн, то привязки к псн нет, по крайней мере, стим не указывает, что она есть. Криворукие выблядки из соней или инсомниак походу забыли отвязать ее окончательно от своего гребанного магазина, в итоге плашку убрали, что регистрация нужна, а де-факто, она есть. В российском магазине по традиции все стабильно

0
ЛАГАРИУМ

похер

0
WateryTroy

Можно скачать уже чтобы управление было через клавиатур.?

0
Ellit Official

https://byrutgame.org/25526-marvels-spider-man-2-pc1.html

0
JIoMTuK
Но при этом игра все равно не стала доступна в регионах, где нет официальной поддержки PSN.

да что с ними не так? неужели им лишними будут, пускай и небольшие, но всё-же продажи с этих стран? они же теряют деньги на ровном месте 🤦

0
Ellit Official

Gtx 1660 ti 6 gb xeon e5 2650 v2 16 ram блок питания на 750 ват потянет? и в какие настройки и фпс примерно?

0
MundaneFenris

КАЧАЙТЕ

0
My life is a game

будете брать обычную или делюкс?
я обычную

и странно что она дороже тлоу 2

пиратка будет через часа 3-4 наверное если кто то ждет торрент

-1
Roflanders

Зачем вообще этот кал брать, даже я с плойкой 5 на руках за 2 года так и не дотронулся до нее, настолько ни о чем игра.

-17
My life is a game Roflanders

пиратка влом + хочу поддержать игры сони чтобы порты херачили дальше

а зачем покупал тогда?

да и в целом игры сони неплохие, не шедевры конечно, но так неплохое кинцо,развлечение

0
Винтони Roflanders

ну это для тебя калл

0
Никита Дроздоvv Roflanders

Я так понимаю все из за повестки?

1
ilyush

что это за валюта. Сколько в рублях не могу понять?

-1
Никита Дроздоvv

Скорей бы уже появились тесты производительности

-1
CognitiveEustace

ребяточки киньте потом ссылочку на зеленый стим где игра будет , не слитая а прям от стима

-1
Аргонафт

В игре нет бана по IP для русских и белорусских адресов? В GoW последнем был.

-2
dikiydan

на i5-8400, gtx 1650, 16gb озу потянет в 50 фпс?

-3
My life is a game

попробуй пиратку - поймешь

5
dikiydan My life is a game

не хочу, там вирусы в основном кидают

-13
My life is a game dikiydan

тогда купи и рефанд сделай если что

ну и на проверенные трекеры ходи
типа руткера

сейчас пиратка на проверенных трекерах нормальная

у пиратки проблем больше в том что надо патчить самому, не все сохранки от одного репака подходят по другой(сталкер 2 помню тема такая была игроком созданная), танцы с бубном, следить за тем, чтобы автор раздачи патчил(если Portable),а не вирусы

1
dikiydan My life is a game

да скорее всего никакие 60 фпс не будут, придется покупать далеко далеко в будущем rtx видюху 🥲

-1
My life is a game dikiydan

почему в далеком то?

0