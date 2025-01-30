Состоялся релиз Marvel's Spider-Man 2 на ПК

Marvel's Spider-Man 2 наконец-то вышла на ПК 30 января 2025 года, всего через год после релиза на PS5. Игра доступна на Steam и Epic Games Store.

В продолжении истории Людей-пауков Питер Паркер и Майлз Моралес снова защищают Нью-Йорк от суперзлодеев. Главным противником становится охотник Крэйвен, а также возвращается Гарри Осборн, который оказывается владельцем таинственного "живого" костюма.

Порт на ПК был выполнен студией Nixxes Software, известной своими адаптациями игр на ПК. В версии для ПК разработчики добавили графические улучшения, поддержку современных технологий апскейлинга и совместимость с ультраширокими мониторами.

Важной новостью также стало то, что для запуска игры на ПК создание аккаунта PSN больше не будет обязательным, что облегчает доступ к игре для пользователей без учетной записи Sony. Но при этом игра все равно не стала доступна в регионах, где нет официальной поддержки PSN. Однако жителей этих стран может обрадовать новость о том, что в игре нет никакой антипиратской защиты, и в течение ближайшего часа новинка станет доступна в "бесплатном" магазине.