Создатели неофициального ПК-порта Marvel's Spider-Man 2 показали как изменилось его качество за несколько месяцев работы

Бразильские разработчики неофициальной PC-версии Marvel's Spider-Man 2 показали видео, в котором продемонстрировали как сильно преобразилось качество порта после нескольких месяцев усердных доработок.
Первоначальная версия (0.8) была лишена большинства эффектов, имела постоянные фризы и проблемы со отсутствием множества шейдеров. Версия 1.1.0 была уже заметно лучшего качества, но в ней по-прежнему отсутствовали многие эффекты: например не было отражений в стеклах зданий, а так же отсутствовали эффекты ветренных туннелей.
Версия 1.3.0 максимально близко приблизилась к официальной версии игры на PS5. Тем не менее, судя по видео, заметно, что в игре всё еще присутствуют некоторые статтеры при резком повороте персонажа в полете. Однако 1.3.0 точно не станет финальной версией, поэтому оставшиеся проблемы будут исправляться в будущих патчах.
На данный момент Sony до сих пор не анонсировала официальный порт игры для PC, но согласно утекшим внутренним документам Insomniac Games, его релиз запланирован на 2025-й год.
я скачал попробовал, и даже с учетом всех доработок, это все еще сырой билд, если не хотите испортить впечатления от игры лучше дождитесь оф порта, ну или когда хотябы этот допилят, потому что даже если у вас хорошое железо чтобы полностью пройти игру нужно будет смотреть на мерцающие и пропадающие текстуры, кривые анимации в кат сценах, и постоянные фризы...
Не надо судить пока не поиграл. Все там нормально.
Я сужу потому что как я уже писал я скачал попробовал, и для меня это не играбельно!
Щас скачиваю. Буду скоро ценить.
Ну толку от этого порта? Вот выйдет в Steam - тогда куплю и сыграю.
Пояснительную. Откуда они взяли 2ую часть? случайный слив от Сони?
здрасьте приехали, как там в коме, сто лет назад были утечки ранних ПК билдов паука, росомахи и т.д.
Я только одного понять не могу. А зачем вообще этот "порт", если паука и так сольют на ПК официально через нное время?
слили пс5 версию, бразильцы воспользовались моментом и набрали на этом аудиторию, да и дали возможность на пк поиграть, хоть и на сырой версии
Понтуются на ровном месте.
слили сырой ПК билд, а не пс5
и где какая картинка та подписать не смогли ?
снизу