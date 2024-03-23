на главную
об игре
Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.5 700 оценок

Создатели неофициального ПК-порта Marvel's Spider-Man 2 показали как изменилось его качество за несколько месяцев работы

AceTheKing
Новости

Бразильские разработчики неофициальной PC-версии Marvel's Spider-Man 2 показали видео, в котором продемонстрировали как сильно преобразилось качество порта после нескольких месяцев усердных доработок.

Первоначальная версия (0.8) была лишена большинства эффектов, имела постоянные фризы и проблемы со отсутствием множества шейдеров. Версия 1.1.0 была уже заметно лучшего качества, но в ней по-прежнему отсутствовали многие эффекты: например не было отражений в стеклах зданий, а так же отсутствовали эффекты ветренных туннелей.

Версия 1.3.0 максимально близко приблизилась к официальной версии игры на PS5. Тем не менее, судя по видео, заметно, что в игре всё еще присутствуют некоторые статтеры при резком повороте персонажа в полете. Однако 1.3.0 точно не станет финальной версией, поэтому оставшиеся проблемы будут исправляться в будущих патчах.

На данный момент Sony до сих пор не анонсировала официальный порт игры для PC, но согласно утекшим внутренним документам Insomniac Games, его релиз запланирован на 2025-й год.

8
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
KleptomaniacalAlbert

я скачал попробовал, и даже с учетом всех доработок, это все еще сырой билд, если не хотите испортить впечатления от игры лучше дождитесь оф порта, ну или когда хотябы этот допилят, потому что даже если у вас хорошое железо чтобы полностью пройти игру нужно будет смотреть на мерцающие и пропадающие текстуры, кривые анимации в кат сценах, и постоянные фризы...

0
Glodus Muspell

Не надо судить пока не поиграл. Все там нормально.

0
KleptomaniacalAlbert Glodus Muspell

Я сужу потому что как я уже писал я скачал попробовал, и для меня это не играбельно!

0
Glodus Muspell

Щас скачиваю. Буду скоро ценить.

0
warp 37

Ну толку от этого порта? Вот выйдет в Steam - тогда куплю и сыграю.

-1
Fee1good

Пояснительную. Откуда они взяли 2ую часть? случайный слив от Сони?

-1
Rorschach93

здрасьте приехали, как там в коме, сто лет назад были утечки ранних ПК билдов паука, росомахи и т.д.

0
antonborisov198

Я только одного понять не могу. А зачем вообще этот "порт", если паука и так сольют на ПК официально через нное время?

-2
rethadon

слили пс5 версию, бразильцы воспользовались моментом и набрали на этом аудиторию, да и дали возможность на пк поиграть, хоть и на сырой версии

0
JustA_NiceGuy

Понтуются на ровном месте.

0
Rorschach93 rethadon

слили сырой ПК билд, а не пс5

0
darkevil555

и где какая картинка та подписать не смогли ?

-5
rethadon

снизу

0
Мур Мур lamour
1