Том Харди высоко оценил образ Венома и его озвучку в Marvel's Spider-Man 2

Известный голливудский актер Том Харди, известный по серии фильмов "Веном", не остался в стороне от самой громкой игровой премьеры этого года — Marvel's Spider-Man 2. Учитывая его постоянную занятость на съемочных площадках или в спортивных соревнованиях, он вряд ли смог лично оценить супергеройский экшен, однако игровое воплощение Венома ему точно пришлось по душе. Том Харди в своих социальных сетях похвалил образ симбиота из Marvel's Spider-Man 2, а также отдельно отметил его озвучку.
В своем личном профиле в соцсетях Том Харди был достаточно кратким. Он оценил эпичный дизайн Венома в игре, но особенно сильно ему понравилась озвучка злодея в исполнении Тони Тодда. Актер назвал его настоящей легендой, который смог идеально передать могущественную и пугающую силу симбиота через свой голос.
Из-за похвалы Тома Харди, многие пользователи просят его найти место в триквеле "Венома" для еще одного злодея и на его место поставить Тони Тодда. По их мнению, актер озвучки заслуживает того, чтобы появиться на одном экране с Веномом в большом кино.
ну да, как вариант обычное камео
вообще жду появления самого неоднозначного и однозначно самого сильного симбиота - АнтиВенома 😁
а что, скажи в годах так 2103-2015 кому-нибудь, что все 3 паучка и игравшие их актеры появятся на большом экране, а еще и осьминог, а еще и гоблин из 1 фильма...покрутили бы пальцем у виска
А почему Тони Тодд на фотке?)
похвала такая
А он оценил насколько веном получился унылым де**мом?) Слепили такую угрозу мамаааа, а наделить его хоть какой-то личностью - да пошло оно на... В первой части был человек, которому сочувствуешь, которого уважаешь, а здесь обезьянка с предложениями - моя, твоя, панимать, мы вином(оч оригинально). Да и крейвен, унылое чмо, который к тому же чуть ли не танки голыми руками ломает xD. Боже, пусть лучше ориентируются на истории как в 1 части.
А кто озвучивал венома в фильмах?
Так себе похвала, учитывая каким низкосортным калом вышли оба фильма с Харди.
Если бы Венома в этих фильмах заменили на Рональда Макдональда, никто бы не заметил разницы.
Надеюсь, что Том хорошо вытянет новый фильм с Веномом!
Ага, как он вытянул второй фильм на пару с Харельсоном.
Дааа, так же как первый, так же как и второй xD
А Харди имеет на это право? Он же не Слай, А просто актер.