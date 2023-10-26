Том Харди высоко оценил образ Венома и его озвучку в Marvel's Spider-Man 2

Известный голливудский актер Том Харди, известный по серии фильмов "Веном", не остался в стороне от самой громкой игровой премьеры этого года — Marvel's Spider-Man 2. Учитывая его постоянную занятость на съемочных площадках или в спортивных соревнованиях, он вряд ли смог лично оценить супергеройский экшен, однако игровое воплощение Венома ему точно пришлось по душе. Том Харди в своих социальных сетях похвалил образ симбиота из Marvel's Spider-Man 2, а также отдельно отметил его озвучку.

В своем личном профиле в соцсетях Том Харди был достаточно кратким. Он оценил эпичный дизайн Венома в игре, но особенно сильно ему понравилась озвучка злодея в исполнении Тони Тодда. Актер назвал его настоящей легендой, который смог идеально передать могущественную и пугающую силу симбиота через свой голос.

Из-за похвалы Тома Харди, многие пользователи просят его найти место в триквеле "Венома" для еще одного злодея и на его место поставить Тони Тодда. По их мнению, актер озвучки заслуживает того, чтобы появиться на одном экране с Веномом в большом кино.