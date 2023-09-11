В Нью-Йорке Marvel's Spider-Man 2 не будет Крайслер-билдинг из-за проблем с авторскими правами

Marvel’s Spider-Man 2 станет гораздо более крупной игрой, чем ее предшественники: разработчик Insomniac Games подтвердил, что открытый мир предстоящего сиквела в Нью-Йорке будет примерно в два раза больше, чем в двух предыдущих частях серии. Добавляются новые районы, такие как Куинс (где также можно посетить дом тети Мэй) и Бруклин, а также будет присутствовать Кони-Айленд — хотя, похоже, в игре не будет одной примечательной достопримечательности Нью-Йорка.
Insomniac подтвердила New York Times, что Крайслер-билдинг не будет представлен в Marvel’s Spider-Man 2, поскольку разработчик не смог достичь соглашения с владельцами авторских прав на здание. Хотя небоскреб присутствовал в открытом мире оригинальной игры 2018 года, он отсутствовал в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 2020 года из-за той же проблемы.
Между тем, также были опубликованы великолепные новые скриншоты, изображающие Нью-Йорк из Marvel’s Spider-Man 2.
Marvel’s Spider-Man 2 выйдет 20 октября на PS5.
ждем когда через 5-10 лет будут отзывать права на здания и их также будут удалять из игр как музыку
Длс = отдельная часть. Пон.
Это не DLC, а самостоятельный аддон.