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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
7.5 276 оценок

В Нью-Йорке Marvel's Spider-Man 2 не будет Крайслер-билдинг из-за проблем с авторскими правами

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monk70
Новости

Marvel’s Spider-Man 2 станет гораздо более крупной игрой, чем ее предшественники: разработчик Insomniac Games подтвердил, что открытый мир предстоящего сиквела в Нью-Йорке будет примерно в два раза больше, чем в двух предыдущих частях серии. Добавляются новые районы, такие как Куинс (где также можно посетить дом тети Мэй) и Бруклин, а также будет присутствовать Кони-Айленд — хотя, похоже, в игре не будет одной примечательной достопримечательности Нью-Йорка.

Insomniac подтвердила New York Times, что Крайслер-билдинг не будет представлен в Marvel’s Spider-Man 2, поскольку разработчик не смог достичь соглашения с владельцами авторских прав на здание. Хотя небоскреб присутствовал в открытом мире оригинальной игры 2018 года, он отсутствовал в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 2020 года из-за той же проблемы.

Между тем, также были опубликованы великолепные новые скриншоты, изображающие Нью-Йорк из Marvel’s Spider-Man 2.

Marvel’s Spider-Man 2 выйдет 20 октября на PS5.

-2
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Stalker608

ждем когда через 5-10 лет будут отзывать права на здания и их также будут удалять из игр как музыку

1
Spillik
чем в двух предыдущих частях серии.

Длс = отдельная часть. Пон.

0
monk70

Это не DLC, а самостоятельный аддон.

0