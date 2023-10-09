В сети появился скриншот с костюмами Marvel's Spider-Man 2 ©

Сегодня в сети появился скриншот, на котором изображен обширный (но, как предполагается, не полный) список костюмов Marvel's Spider-Man 2 для Майлза Моралеса и Питера Паркера. Это внушительный список, в который вошли 58 костюмов из всех эпох вселенной Человека-паука, включая костюмы Рэйми и другие костюмы из комиксов.

В утечке, опубликованной на Reddit пользователем ComicBookGuy708, мы видим изображение, на котором подробно описаны практически все костюмы, которые появятся в Marvel's Spider-Man 2.

От костюма Нуара до костюма в стиле Росомахи - есть из чего выбрать. Однако в просочившейся информации о костюмах скрыты серьезные спойлеры, поэтому если вы являетесь поклонником комиксов и немного знакомы со вселенной Человека-паука, будьте осторожны. Скорее всего, вы сразу поймете, о чем идет речь.

Ожидается, что в игре появится еще больше костюмов, а после запуска Insomniac продолжит добавлять новые.