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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
7.6 313 оценок

В сети появился скриншот с костюмами Marvel's Spider-Man 2

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butcher69
Новости

Сегодня в сети появился скриншот, на котором изображен обширный (но, как предполагается, не полный) список костюмов Marvel's Spider-Man 2 для Майлза Моралеса и Питера Паркера. Это внушительный список, в который вошли 58 костюмов из всех эпох вселенной Человека-паука, включая костюмы Рэйми и другие костюмы из комиксов.

В утечке, опубликованной на Reddit пользователем ComicBookGuy708, мы видим изображение, на котором подробно описаны практически все костюмы, которые появятся в Marvel's Spider-Man 2.

От костюма Нуара до костюма в стиле Росомахи - есть из чего выбрать. Однако в просочившейся информации о костюмах скрыты серьезные спойлеры, поэтому если вы являетесь поклонником комиксов и немного знакомы со вселенной Человека-паука, будьте осторожны. Скорее всего, вы сразу поймете, о чем идет речь.

Ожидается, что в игре появится еще больше костюмов, а после запуска Insomniac продолжит добавлять новые.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Le_Rane

пофиг на все костюмы, но вот это увидеть хочется

1
Vadim77701
3
Le_Rane Vadim77701

колхозник-паук боже

2
Дядя Бoгдан

Где костюм борца в клетке из первого фильма Рейми, бестолочи на разрабах

1
Денис Лазуритный

Ты про паука-сапиенса?

0
deusMarshall

За Венома бы покатать)

0
Ely Maze

Во втором столбце 3 строка 3й костюм у майлза росомаха?

0
Jack Oneel

Ну да, ушастой маской похож. Там и цвет можно будет ещё росомаховый сделать.

0
Денис Лазуритный

А где коп-паук?

0