Вышло обновление 1.4.9 для неофициального PC-порта Marvel's Spider-Man 2

Бразильские разработчики продолжают работать над доработкой неофициального PC-порта Marvel's Spider-Man 2: состоялся релиз обновления 1.4.9. Размер обновления составил 2,3 ГБ.
Полный список исправлений:
- Улучшения шейдеров порталов Черной кошки: теперь видно что находится внутри порталов;
- Исправлен шейдер статуса Анти-Венома;
- Исправлен шейдер частиц симбиота Анти-Венома;
- Исправлен шейдер костюма и линз Advanced Tech Майлза Моралеса;
- Исправлен шейдер костюма Iron Spider (больше не светится);
- Исправлен шейдеры боке, пыли и солнечных лучей;
- Исправлен шейдер отображения паучьего чутья на экране;
- Исправлен ряд других шейдеров.
На данный момент Sony до сих пор не анонсировала официальный порт игры для PC, но согласно утекшим внутренним документам Insomniac Games, его релиз планируется в 2025-м году. Скачать игру можно уже сейчас с нашего сайта, где доступна загрузка через торрент.