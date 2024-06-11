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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.5 802 оценки

Вышло обновление 1.4.9 для неофициального PC-порта Marvel's Spider-Man 2

AceTheKing
Новости

Бразильские разработчики продолжают работать над доработкой неофициального PC-порта Marvel's Spider-Man 2: состоялся релиз обновления 1.4.9. Размер обновления составил 2,3 ГБ.

Полный список исправлений:

  • Улучшения шейдеров порталов Черной кошки: теперь видно что находится внутри порталов;
  • Исправлен шейдер статуса Анти-Венома;
  • Исправлен шейдер частиц симбиота Анти-Венома;
  • Исправлен шейдер костюма и линз Advanced Tech Майлза Моралеса;
  • Исправлен шейдер костюма Iron Spider (больше не светится);
  • Исправлен шейдеры боке, пыли и солнечных лучей;
  • Исправлен шейдер отображения паучьего чутья на экране;
  • Исправлен ряд других шейдеров.

На данный момент Sony до сих пор не анонсировала официальный порт игры для PC, но согласно утекшим внутренним документам Insomniac Games, его релиз планируется в 2025-м году. Скачать игру можно уже сейчас с нашего сайта, где доступна загрузка через торрент.

1.4.8
1.4.9
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