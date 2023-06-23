Заглавный трек Marvel's Spider-Man 2 представят 25 июня ©

От продолжительной демонстрации геймплея до подробностей о размере карты и механике переключения персонажей — мы многое узнали о Marvel’s Spider-Man 2 за последние несколько недель, и новые обновления будут продолжать поступать, пока мы считаем дни до её запуска в октябре.

Но кое-что появится всего через несколько дней. Insomniac Games подтвердила, что представит заглавный трек Marvel’s Spider-Man 2 на концерте The Game Awards в честь 10-летия мероприятия, который запланирован на ближайшее воскресенье, 25 июня, и пройдет в Лос-Анджелесе.

Обе игры Insomniac про Человека-паука до сих пор могут похвастаться отличной музыкой и, в частности, отличными основными темами, поэтому фанаты будут рады увидеть, какой будет заглавная песня сиквела, особенно с учетом того, что его сюжет будет иметь гораздо более мрачный тон, чем его предшественники.

Marvel’s Spider-Man 2 выходит 20 октября на PS5.