Несмотря на множество громких анонсов и премьер на Summer Game Fest 2025, одно отсутствие оказалось особенно заметным — Marvel’s Wolverine от Insomniac Games так и не появился. Это уже второй раз за короткий срок, когда игра избегает публичности: ранее она также была пропущена на презентации Sony State of Play.
Игра была впервые представлена в сентябре 2021 года, но с тех пор разработчики не делились никакими официальными обновлениями. Учитывая, что скоро исполнится два года с момента релиза Spider-Man 2, и тот не получил даже полноценного DLC, фанаты начали открыто выражать беспокойство в соцсетях. Многие задаются вопросом — всё ли в порядке с проектом, и не столкнулся ли он с проблемами в разработке.
Дополнительную тревогу подогревает тот факт, что Insomniac пережила серьёзную утечку данных в 2023 году. Тогда в сеть попала информация не только о Wolverine, но и о будущих играх студии, включая Spider-Man 3 и новый Ratchet & Clank. Некоторые считают, что команда могла пересматривать планы на игру в ответ на эти события.
Пока Insomniac сохраняет молчание, официальных подтверждений о заморозке или отмене проекта нет. Тем не менее отсутствие Wolverine на двух крупных шоу подряд заставляет задуматься, увидит ли игра свет в ближайшие годы или ей предстоит долгий путь до релиза.
Фанаты обеспокоены отсутствием Marvel's Wolverine на Summer Game Fest 2025
Несмотря на множество громких анонсов и премьер на Summer Game Fest 2025, одно отсутствие оказалось особенно заметным — Marvel’s Wolverine от Insomniac Games так и не появился. Это уже второй раз за короткий срок, когда игра избегает публичности: ранее она также была пропущена на презентации Sony State of Play.
Явно после слива всей подноготной разработки инсомниак, они приняли решение переделывать все проекты, от того теперь будет большой сдвиг по планам выхода игр от них.
А с чего ему там быть вообще? Для этого есть State of Play
Читать умеем, но не умеем вчитываться?
Много наверное фанатов у несуществующей игры
Фанаты комиксов и всей этой фигни.
И Half-Life 3 не показали.)
20 лет ждал и еще подождешь.
Да на СГФ вообще смотреть нечего было. Одна индюшатина класса B. И миллион никому не нужных геройских шутеров и баттл роялей, которые сдохнут через год после релиза, если не раньше. И Резик в конце ничего не спас.
100 раз пожалел, что спать не лег…
да инсомник паходу таво сливаеться - и с помощью сони точно
А собственно не всё равно ли. Если кто и ждёт, подождут. Пусть лучше игра выйдет качественной. Чем сырая шляпа пытающиеся на фанатах вывезти.
ну и ладно хрен с ней. Игра про росомаху пхах
Ещё 2 года есть время всё отменить..))