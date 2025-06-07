Фанаты обеспокоены отсутствием Marvel's Wolverine на Summer Game Fest 2025

Несмотря на множество громких анонсов и премьер на Summer Game Fest 2025, одно отсутствие оказалось особенно заметным — Marvel’s Wolverine от Insomniac Games так и не появился. Это уже второй раз за короткий срок, когда игра избегает публичности: ранее она также была пропущена на презентации Sony State of Play.



Игра была впервые представлена в сентябре 2021 года, но с тех пор разработчики не делились никакими официальными обновлениями. Учитывая, что скоро исполнится два года с момента релиза Spider-Man 2, и тот не получил даже полноценного DLC, фанаты начали открыто выражать беспокойство в соцсетях. Многие задаются вопросом — всё ли в порядке с проектом, и не столкнулся ли он с проблемами в разработке.



Дополнительную тревогу подогревает тот факт, что Insomniac пережила серьёзную утечку данных в 2023 году. Тогда в сеть попала информация не только о Wolverine, но и о будущих играх студии, включая Spider-Man 3 и новый Ratchet & Clank. Некоторые считают, что команда могла пересматривать планы на игру в ответ на эти события.



Пока Insomniac сохраняет молчание, официальных подтверждений о заморозке или отмене проекта нет. Тем не менее отсутствие Wolverine на двух крупных шоу подряд заставляет задуматься, увидит ли игра свет в ближайшие годы или ей предстоит долгий путь до релиза.