Художник показал, как могла бы выглядеть PS5 Pro в стиле Marvel's Wolverine

Масштабная утечка данных из студии Insomniac Games подтвердила множество увлекательных особенностей, которые ожидают игроков в Marvel's Wolverine. Геймеры смогут насладиться брутальным супергеройским экшеном с разрушениями, многочисленными персонажами и передовыми визуальными технологиями, которые смогут проявиться только на более мощной версии консоли PlayStation 5. Вдохновившись утечками, талантливый художник решил представить, как PS5 Pro могла бы выглядеть, оформленная в стиле Marvel's Wolverine.

Энтузиаст создал достаточно правдоподобное рекламное объявление, демонстрирующее улучшенную версию PS5 с новой игрой от Insomniac Games в комплекте. По мнению художника, визуальные изменения условной PS5 Pro не слишком сильно отличаются от оригинальной версии консоли, за исключением некоторых корректировок пропорций и добавления деталей.

Согласно задумке автора, узнаваемый корпус консоли должен быть украшен фирменными когтями главного героя из Marvel's Wolverine и предоставлять новую версию геймпада, также выполненную в дизайне супергеройского экшена.

Marvel's Wolverine создается для PS5, и дата ее релиза по-прежнему остается неизвестной.