Insomniac Games отправляет уведомления DMCA через интернет-провайдеров тем, кто скачал сборку Marvel's Wolverine

Как оказалось, американским пользователям не стоит скачивать и играть в раннюю сборку Wolverine, которая сейчас находится в свободном доступе. Если они это сделают, то нарушат закон об авторском праве, и, как показали недавние сообщения в социальных сетях, их очень легко отследить.

В Twitter недавно появились сообщения о том, что Insomniac Games рассылает уведомления DMCA через интернет-провайдеров (ISP), таких как американская Comcast. Этим корпорациям слишком легко отслеживать вашу сетевую активность, которая, конечно же, включает в себя незаконное скачивание и распространение разрабатываемых сборок игр, утечка которых произошла во время кражи данных.

В одном из сообщений, появившемся в Twitter, подчеркивается, что это сделала компания Comcast:

Владелец авторских прав определил IP-адрес, связанный с вашим интернет-аккаунтом Xfinity на данный момент, как источник нарушающих авторские права работ... Мы напоминаем вам, что использование нашего сервиса любым способом, который представляет собой нарушение авторских прав, является нарушением политики DMCA компании Comcast и может привести к прекращению обслуживания и прекращению действия вашего аккаунта.

В уведомлении DMCA было зафиксировано все: от времени и даты загрузки до конкретного имени файла dev-сборки - абсолютно ничего не ускользнуло от вашего провайдера.

Всего несколько дней назад более терабайта украденных данных было передано в Insomniac Games группой вымогателей, которые не смогли получить никаких средств за контент. Среди них были дорожные карты, сборки разработчиков, код, а также личная информация сотрудников в прошлом и настоящем. Этот поступок вызвал много шума в Интернете, а в последующие дни в социальных сетях распространились многочисленные спойлеры к грядущей игре о Росомахе.