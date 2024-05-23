Insomniac покажет Marvel's Wolverine только "когда придет время"

Об игре Marvel's Wolverine от Insomniac Games давно не было никаких новостей, по крайней мере официальных. Из-за чего фанаты ищут информации напрямую от студии PlayStation в социальных сетях. И поверьте, Insomniac Games уже дала ответ, касающийся Marvel's Wolverine, но это краткое сообщение не обрадует геймеров, ждущих игру.

В одном из свежих постов в соцсети X один из пользователей попросил рассказать что-нибудь про игру с участием Логана, но разработчики твердо ответили, что пока еще не время делиться кадрами или другими новостями.

Adir: Новости о Росомахе, пожалуйста.

Insomniac Games: Мы поделимся новостями, когда придет время, а время еще не пришло.

В декабре прошлого года Insomniac Games стала жертвой хакерской атаки, в результате которой мы узнали ряд подробностей о будущих начинаниях студии. В сети появилось множество материалов по Marvel's Wolverine - в игру даже можно было поиграть на ПК, - свидетельствующих о масштабах предстоящей работы. Под конец 2023 года пошли разговоры о больших ожиданиях, которые предстоит оправдать разработчикам из Insomniac Games - Sony якобы хочет, чтобы "Росомаха" получилась максимально качественной и имела шанс стать GOTY-тайтлом.

Впрочем, можно не сомневаться, что для раскрытия тайны и показа кое-чего большего, чем в трейлере, опубликованном в 2021 году, предстоящий релиз фильма "Дэдпул и Росомаха" будет как нельзя кстати.