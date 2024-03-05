Marvel's Wolverine от Insomniac обойдет стороной вселенную "Людей Икс" от Fox

По словам Джеффа Грабба с Giant Bomb, в игре Marvel's Wolverine мы не увидим каких-либо связей с другими сюжетными линиями, в которых фигурирует персонаж, включая серию фильмов Fox, так как игра будет "стоять особняком" от всех устоявшихся вселенных.

"[Insomniac] будет избегать каких-либо связей или чего-то, что напоминает о фильмах Fox. Эта вещь будет стоять сама по себе...".

Он также поделился парой других интересных фактов, которые ему удалось услышать о проекте, в том числе о том, что создатели Marvel's Spider-Man намерены придерживаться "жесткого [рейтинга] R", что может означать рейтинг M (Mature), то есть не будет рекомендована для аудитории младше 18 лет.

Hard-R - это то, что они пытаются сделать. Это одна из концепций, о которой я слышал. По-моему, одним из лучших моментов в Star Wars Jedi: Fallen Order было: Эй, световые мечи разрезают дроидов пополам. А плохим было то, что когда вы сталкиваетесь со штурмовиками, это не так. И это нормально. Думаю, с "Росомахой" мы окажемся в условиях, когда эти когти будут работать как когти.

Он также отметил, что события игры, скорее всего, будут разворачиваться "до того, как [Росомаха] присоединится к Людям Икс.

Я старался уточнить сеттинг. Я слышал, что, возможно... по крайней мере, все начинается до того, как он станет членом Людей Икс, и в этом есть смысл. Это ведь игра про Росомаху. Не хочется ставить его в ситуацию, когда ему говорят: "А где Циклоп?". Типа: "Ну, это было до того, как он познакомился с кем-то из этих парней". Однако я не знаю этого наверняка. Просто звучит, как будто так и будет.

Все это очень приятно слышать, особенно из источника, столь тесно связанного с игровой индустрией, как Джефф Грабб. Хотя это и не 100-процентное подтверждение от Sony, информация, скорее всего, правдива, учитывая послужной список самого Грабба.

Marvel's Wolverine разрабатывается для PlayStation 5 и пока не имеет официального окна релиза.