Marvel's Wolverine TBA
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Над Marvel's Wolverine будет работать сценарист проекта Marvel's Spider-Man 2

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Gruz_
Новости

Член команды сценаристов проекта Marvel's Spider-Man 2 Ник Фолкман сообщил, что переключается на другой захватывающий проект Insomniac Games - Marvel's Wolverine.

На той неделе я: завершив работу над Marvel's Spider-Man 2, я теперь буду заниматься сценарием Marvel's Wolverine!.

Стоит отметить, что, по словам руководителя отдела движков Insomniac Games Элана Раскина (Elan Ruskin), в Marvel's Wolverine будет использована "действительно крутая новая технология", направленная на диалоги. Обещается более взрослый и жестокий тон, при этом оставаясь верным комиксам о Спайди. По слухам, релиз должен состояться осенью 2024 года (между октябрем и декабрем). В отличие от Marvel's Spider-Man, здесь не будет открытого мира, а скорее линейный дизайн.

Marvel's Wolverine станет эксклюзивом для PlayStation 5, а творческим директором игры выступит Брайан Хортон, а игровым директором - Кэмерон Кристиан. Они руководили созданием Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Кроме того, Уолт Уильямс, известный своей работой над сценарием игры Spec Ops: The Line, был назначен на должность руководителя сюжета.

По слухам, релиз должен состояться осенью 2024 года (между октябрем и декабрем). В отличие от Marvel's Spider-Man, здесь не будет открытого мира, а скорее линейный дизайн.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Aellie

Эксклюзивы уже не в моде, очнитесь, гайс. Тем более, по второму по любимости персонажу марвел.

1
Magistros

Как минимум можно существенно сократить сроки выхода на ПК. Думаю полгода вполне достаточно, чтобы успеть сонибоям продать за оверпрайс.

2
Executor666

Т.к. сценарий что в первой, что во второй - слабейшее звено, то новость скорее не очень.

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