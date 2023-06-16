Над Marvel's Wolverine будет работать сценарист проекта Marvel's Spider-Man 2

Член команды сценаристов проекта Marvel's Spider-Man 2 Ник Фолкман сообщил, что переключается на другой захватывающий проект Insomniac Games - Marvel's Wolverine.
На той неделе я: завершив работу над Marvel's Spider-Man 2, я теперь буду заниматься сценарием Marvel's Wolverine!.
Стоит отметить, что, по словам руководителя отдела движков Insomniac Games Элана Раскина (Elan Ruskin), в Marvel's Wolverine будет использована "действительно крутая новая технология", направленная на диалоги. Обещается более взрослый и жестокий тон, при этом оставаясь верным комиксам о Спайди. По слухам, релиз должен состояться осенью 2024 года (между октябрем и декабрем). В отличие от Marvel's Spider-Man, здесь не будет открытого мира, а скорее линейный дизайн.
Marvel's Wolverine станет эксклюзивом для PlayStation 5, а творческим директором игры выступит Брайан Хортон, а игровым директором - Кэмерон Кристиан. Они руководили созданием Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Кроме того, Уолт Уильямс, известный своей работой над сценарием игры Spec Ops: The Line, был назначен на должность руководителя сюжета.
По слухам, релиз должен состояться осенью 2024 года (между октябрем и декабрем). В отличие от Marvel's Spider-Man, здесь не будет открытого мира, а скорее линейный дизайн.
Эксклюзивы уже не в моде, очнитесь, гайс. Тем более, по второму по любимости персонажу марвел.
Как минимум можно существенно сократить сроки выхода на ПК. Думаю полгода вполне достаточно, чтобы успеть сонибоям продать за оверпрайс.
Т.к. сценарий что в первой, что во второй - слабейшее звено, то новость скорее не очень.