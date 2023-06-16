Над Marvel's Wolverine будет работать сценарист проекта Marvel's Spider-Man 2 ©

Член команды сценаристов проекта Marvel's Spider-Man 2 Ник Фолкман сообщил, что переключается на другой захватывающий проект Insomniac Games - Marvel's Wolverine.

На той неделе я: завершив работу над Marvel's Spider-Man 2, я теперь буду заниматься сценарием Marvel's Wolverine!.

Стоит отметить, что, по словам руководителя отдела движков Insomniac Games Элана Раскина (Elan Ruskin), в Marvel's Wolverine будет использована "действительно крутая новая технология", направленная на диалоги. Обещается более взрослый и жестокий тон, при этом оставаясь верным комиксам о Спайди. По слухам, релиз должен состояться осенью 2024 года (между октябрем и декабрем). В отличие от Marvel's Spider-Man, здесь не будет открытого мира, а скорее линейный дизайн.

Marvel's Wolverine станет эксклюзивом для PlayStation 5, а творческим директором игры выступит Брайан Хортон, а игровым директором - Кэмерон Кристиан. Они руководили созданием Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Кроме того, Уолт Уильямс, известный своей работой над сценарием игры Spec Ops: The Line, был назначен на должность руководителя сюжета.

По слухам, релиз должен состояться осенью 2024 года (между октябрем и декабрем). В отличие от Marvel's Spider-Man, здесь не будет открытого мира, а скорее линейный дизайн.