По словам журналиста, Marvel's Wolverine будет иметь мрачную атмосферу и выйдет в 2025 году

Дэниел Рихтман, известный журналист в области кино и телевидения, утверждает, что игра Marvel's Wolverine поступит в продажу в 2025 году, и даже раскрывает возможные подробности о сеттинге игры.

Несмотря на то, что последние находки намекали на релиз в 2024 году, на самом деле о грядущем PS5-эксклюзиве от Insomniac Games мы знаем очень мало, а с момента появления первого и единственного официального трейлера прошло уже два года.

В своем сообщении на Patreon Рихтман также утверждает, что действие Marvel's Wolverine будет происходить на Мадрипуре - вымышленном острове вселенной Marvel, вдохновленном Сингапуром и расположенном в Юго-Восточной Азии. Этот остров, связанный в основном с историями о Людях Икс, описывается как пристанище контрабандистов, тайных обществ и полевых командиров.

Пока неясно, будет ли это единственное место, где будет происходить действие игры. Ранее в феврале Джефф Грабб (Jeff Grubb) назвал Marvel's Wolverine игрой с полуоткрытым миром, что наводит на мысль о широкой линейной структуре, подобной той, что была в последних частях God of War.

Рихтман также добавил, что игра будет иметь более мрачную атмосферу и более жестокие тона, чем предыдущие игры Insomniac Games, что подтверждается словами директора игры Брайана Хортона (Brian Horton), который назвал ее игрой со "зрелыми тонами".

Как обычно, следует воспринимать всю информацию, предоставленную Рихтманом, с долей недоверия, так как проверить ее достоверность на данный момент не представляется возможным.