Разработчики игры про Росомаху намекают на историю происхождения героя и Халка

Студия Insomniac Games выпустила долгожданное продолжение Marvel's Spider-Man с двумя Пауками в главных ролях и Веномом. Следующим, не менее амбициозным проектом станет экшен про Росомаху — Marvel's Wolverine. Нам по-прежнему неизвестны ключевые детали проекта, однако, кажется, сегодня авторы игры намекнули на главные моменты истории будущего проекта. В новой игре нас может ждать полноценная история происхождения самого известного мутанта и появление Халка.

В недавнем разговоре с журналистами креативный директор Insomniac Games Брайан Интихар подтвердил общую вселенную между Marvel's Spider-Man и Marvel's Wolverine. События двух игр действительно происходят в одном мире, однако это не значит, что персонажи или сюжет будут каким-то образом пересекаться. Интихар предостерег многих фанатов от абсурдных теорий и посоветовал дождаться релиза игры, чтобы уже вместе искать точки соприкосновения двух проектов.

Креативный директор Insomniac Games не может вдаваться в детали Marvel's Wolverine, однако он отметил старение геймерского сообщества, которому удалось очень точно разгадывать подсказки к игре в анонсирующем тизере. Уже тогда многие догадались про общую вселенную с Пауком, однако это далеко не все, что угадали фанаты. В ролике удалось найти отсылки к комиксам, где Росомаха встречается с Халком. Также так упоминалась компания "Траск Индастриз", которая внедрила в тело Росомахи адамантиевый скелет. Одна из популярных фанатских теорий предполагает, что игроков ждет уникальная история происхождения героя, где одним из его первых противников будет Халк. Брайан Интихар не стал полностью опровергать такое заключение, намекая на то, что некоторая часть из догадок игроков все же близка к истине.