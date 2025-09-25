Росомаха брутально расправляется с врагами в кровавом геймплейном трейлере Marvel's Wolverine

Insomniac Games и Marvel Games подтвердили, что долгожданная Marvel’s Wolverine выйдет эксклюзивно для PlayStation 5 осенью 2026 года. Вместе с этим студия представила новый трейлер, официальную обложку и раскрыла больше деталей о мрачном приключении Логана.

Главную роль исполняет Лиам Макинтайр, передающий всю ярость, боль и противоречия Росомахи. Сюжет сосредоточен на поиске ответов о его темном прошлом, которое постоянно ускользает. Логану предстоит сражаться с опасными врагами и сталкиваться с угрозами, включая фракцию Риверс и таких культовых персонажей, как Мистик и Красного Омеги. Финал трейлера подогрел интерес появлением прототипа угрожающего фиолетового робота.

Геймплей делает акцент на быстрые, жестокие и плавные бои, основанные на адамантиевых когтях и ярости берсерка. Росомаха — не классический герой, а живое оружие, разрывающее врагов в ближнем бою. Игроков ждут напряженные схватки и насыщенные экшен-сцены в экзотических локациях: от улиц Токио и заснеженной Канады до криминального Мадрипура.

Особое внимание уделено доступности и кинематографичной постановке. Insomniac обещает сочетание фирменной динамики с мрачной историей, раскрывающей сложный характер Логана. Новый визуальный стиль подчеркнут комиксной обложкой, созданной художником Джоком.

Marvel’s Wolverine станет следующим шагом Insomniac после успеха серии Marvel’s Spider-Man, предлагая более суровую и драматичную интерпретацию культового мутанта. Больше подробностей об игре будет представлено весной 2026 года.