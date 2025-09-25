Росомаха брутально расправляется с врагами в кровавом геймплейном трейлере Marvel's Wolverine

Insomniac Games и Marvel Games подтвердили, что долгожданная Marvel’s Wolverine выйдет эксклюзивно для PlayStation 5 осенью 2026 года. Вместе с этим студия представила новый трейлер, официальную обложку и раскрыла больше деталей о мрачном приключении Логана.
Главную роль исполняет Лиам Макинтайр, передающий всю ярость, боль и противоречия Росомахи. Сюжет сосредоточен на поиске ответов о его темном прошлом, которое постоянно ускользает. Логану предстоит сражаться с опасными врагами и сталкиваться с угрозами, включая фракцию Риверс и таких культовых персонажей, как Мистик и Красного Омеги. Финал трейлера подогрел интерес появлением прототипа угрожающего фиолетового робота.
Геймплей делает акцент на быстрые, жестокие и плавные бои, основанные на адамантиевых когтях и ярости берсерка. Росомаха — не классический герой, а живое оружие, разрывающее врагов в ближнем бою. Игроков ждут напряженные схватки и насыщенные экшен-сцены в экзотических локациях: от улиц Токио и заснеженной Канады до криминального Мадрипура.
Особое внимание уделено доступности и кинематографичной постановке. Insomniac обещает сочетание фирменной динамики с мрачной историей, раскрывающей сложный характер Логана. Новый визуальный стиль подчеркнут комиксной обложкой, созданной художником Джоком.
Marvel’s Wolverine станет следующим шагом Insomniac после успеха серии Marvel’s Spider-Man, предлагая более суровую и драматичную интерпретацию культового мутанта. Больше подробностей об игре будет представлено весной 2026 года.
Ярко, брутально, расчлененка, 5.
А ведь хорошо выглядит
збс
Выглядит неплохо
Но как обычно у инсомниак проблема с женскими персонажами, Мистик выглядит как транс, подожду на ПК чтобы модом это исправили , ну и главное чтобы поиграть в больше чем 30 фпс
Инсомниак держат планку качества. Давно я не видел игр со столь зрелищной расчлененкой. А все боялись, что сделают соевую херь
Ну Соя мен 2 они то выпустили
И тут се резко переобуваються и начинают хвалить Сони через 3.2.1...
Чёт боязно после "второго паука"
И даже до увиденного трейлера я произнёс фразу ЭКСКЛЮЗИВНО НА PS5 ,а потом посмотрел и кто-бы сомневался. Выглядит хорошо,но слишком долго ждать на пк. Небось в 28-29 году.
Это претензия, что игра Sony выходит на Sony?
Пусть тогда везде выходит. Задолбали с какой-то эксклюзивностью. Сейчас рынок Пк не то, что раньше. Где у консолей были эксклюзивы, которые кроме Сони нигде не выходили. Саму Ps 5 купить не дорого, а проблема дорогих игр для неё и ещё для Российского региона.
Ну не прям слишком долго. У них по договору что максимум через год ПК версия должна выйти
Игра со сложной судьбой, похожа на мортал в режиме нон-стоп фаталити.
очередной хитяра,давайте быстрее на РС