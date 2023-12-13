Sony отреагировала на взлом и утечку информации о Росомахе! "Мы изучаем ситуацию"

Как мы уже сообщали вчера утром, Insomniac Games стала жертвой хакерской атаки. Группа, стоящая за атакой, похитила конфиденциальные данные сотрудников студии и материалы по игре Wolverine, а также потребовала у разработчиков деньги с целью выкупа. Sony Interactive Entertainment, которая является издателем игры, быстро отреагировала на утечку и прокомментировала ситуацию.
Хакерская группировка Rhysida подтвердила, что похищенные данные находятся у нее, опубликовав в качестве доказательства несколько скриншотов из игры Wolverine и личные данные сотрудников Insomniac Games. Воры потребовали 50 биткоинов, или около 2 миллионов долларов, за возвращение всех данных и дали студии срок в семь дней, чтобы ответить на "предложение".
Портал VGC связался с Sony и попросил прокомментировать атаку. Представители игрового издательства опубликовали краткое заявление:
Мы в курсе сообщений о том, что Insomniac Games стала жертвой кибератаки. В настоящее время мы расследуем ситуацию. У нас нет оснований полагать, что пострадали другие подразделения Sony Interactive Entertainment или Sony.
Корпорация Sony часто становится мишенью для атак хакерских группировок. Так, в октябре стало известно, что хакеры украли данные порядка 6 800 сотрудников японской компании. Можно предположить, что, как и в случае с предыдущими утечками, Sony не намерена платить за украденные данные. А значит, вполне возможно, что вскоре мы сможем увидеть ранее не публиковавшиеся кадры из игры.
Надеюсь что хоть Логана не испортят со всей этой повесткой.А то совсем осталось мало героев кто мне нравится,скоро стану хейтером всего в этом мире такими темпами.
Insomniac Games были уволены за неделю до инцидента.