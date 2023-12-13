Sony отреагировала на взлом и утечку информации о Росомахе! "Мы изучаем ситуацию"

Как мы уже сообщали вчера утром, Insomniac Games стала жертвой хакерской атаки. Группа, стоящая за атакой, похитила конфиденциальные данные сотрудников студии и материалы по игре Wolverine, а также потребовала у разработчиков деньги с целью выкупа. Sony Interactive Entertainment, которая является издателем игры, быстро отреагировала на утечку и прокомментировала ситуацию.

Хакерская группировка Rhysida подтвердила, что похищенные данные находятся у нее, опубликовав в качестве доказательства несколько скриншотов из игры Wolverine и личные данные сотрудников Insomniac Games. Воры потребовали 50 биткоинов, или около 2 миллионов долларов, за возвращение всех данных и дали студии срок в семь дней, чтобы ответить на "предложение".

Портал VGC связался с Sony и попросил прокомментировать атаку. Представители игрового издательства опубликовали краткое заявление:

Мы в курсе сообщений о том, что Insomniac Games стала жертвой кибератаки. В настоящее время мы расследуем ситуацию. У нас нет оснований полагать, что пострадали другие подразделения Sony Interactive Entertainment или Sony.

Корпорация Sony часто становится мишенью для атак хакерских группировок. Так, в октябре стало известно, что хакеры украли данные порядка 6 800 сотрудников японской компании. Можно предположить, что, как и в случае с предыдущими утечками, Sony не намерена платить за украденные данные. А значит, вполне возможно, что вскоре мы сможем увидеть ранее не публиковавшиеся кадры из игры.