Marvel's Wolverine Осень 2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.6 255 оценок

Sony представила официальный русскоязычный логотип Marvel's Wolverine

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, в PS Store появилась страница экшена Marvel's Wolverine от студии Insomniac Games, на которой представлен официальный русскоязычный логотип, а так же описание предстоящей игры:

В поисках ответов о своём прошлом Росомаха готов на всё: на кровопролитные сражения с использованием своих когтей, на нечеловеческую ярость и бесконечную решимость, чтобы в конце концов раскрыть тайну, кто он на самом деле.

Релиз Marvel's Wolverine состоится на PS5 осенью 2026 года.

Юрий Пенкин

вообще то правильно "Россомаха" и привычнее и благозвучнее

barabear

Ну вообще-то все там написано правильно, две "с" это ошибка...

Andrey Nikiforov

Гугл изобрели, чтобы такие, как ты, не позорились

Stepan Bratuhin

Е бать ты тупой.

MNM 777

Вот такой надо )

ka27

Ей мужиков только и играть :) иногда злодея из Горца напоминает:

вортигонт вортигонтович

не жду!

ImpulsiveIsidoros

С логотипом Steam предоставьте еще

KeyMaelorin

Наверно серии бэтмен аркхем и не снилось. Что будет в росомахе по качеству и разнообразию. А если даже и этот не победит, то потом ещё будут кандидаты.

Создатель_No Mans_Sky

Сколько уже этих кандидатов было, а даже до уровня Asylum мало кто (если вообще) дотянул.

А этой игре не бэтмана, ей хотя бы X-Men: Origins превзойти, что задачка не из лёгких – старушка офигенно играется и сейчас.

брaтанчик

Радует, что у в игре НЕ будет открытого мира

Юрий Пенкин

зато и графика осталась как в пауке который был в открытом мире, и смысл тогда?

WHisKY Del Юрий Пенкин

Наверно тут про разницу как между Стражи галактики и пауканом. Меньше гринда, повторных активностей рассыпанных по открытому миру и тп, больше сюжета, катсцен, и разных локаций. Может и персонажей будет больше. Но мне и Паукан и Стражи нравятся.

Спектр Зис

И даже без Фомы Киняева. МОЛОДЦЫ!