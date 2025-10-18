Sony представила официальный русскоязычный логотип Marvel's Wolverine

Как стало известно, в PS Store появилась страница экшена Marvel's Wolverine от студии Insomniac Games, на которой представлен официальный русскоязычный логотип, а так же описание предстоящей игры:
В поисках ответов о своём прошлом Росомаха готов на всё: на кровопролитные сражения с использованием своих когтей, на нечеловеческую ярость и бесконечную решимость, чтобы в конце концов раскрыть тайну, кто он на самом деле.
Релиз Marvel's Wolverine состоится на PS5 осенью 2026 года.
