Студия Insomniac впервые прокомментировала большую утечку: Wolverine на ранней стадии производства и будет меняться

Студия Insomniac Games впервые высказалась по поводу масштабной утечки данных: хакеры разгласили более терабайта файлов и внутренних документов Insomniac, касающихся как новых, так и уже вышедших проектов.

Разработчики выразили признательность фанатам за поддержку и выразили своё возмущение в связи с хакерской атакой.

Касательно Marvel's Wolverine следующего крупного проекта студии, Insomniac сообщила, что на данный момент игра находится на ранней стадии разработки, не готова предоставить точную дату релиза, но по утечкам стало известно, что она, вероятно, выйдет не ранее 2026 года. Разработчики также подчеркнули, что игра может претерпеть значительные изменения в процессе разработки.

Спасибо за высказывания сострадания и поддержки. Мы одновременно опечалены и возмущены недавней преступной кибератакой на нашу студию и тем эмоциональным уроном, который она нанесла нашей команде. Несколько дней мы концентрировались внутри себя, чтобы поддержать друг друга. Нам известно, что украденные данные включают личную информацию, принадлежащую нашим сотрудникам, бывшим сотрудникам и независимым подрядчикам. Он также включает ранние подробности о Marvel’s Wolverine для PS5. Мы продолжаем оперативно работать над определением того, какие данные были затронуты. Этот опыт оказался для нас чрезвычайно печальным. Мы хотим, чтобы всем нравились игры, которые мы разрабатываем, как и было задумано. Однако Insomniac устойчив. Разработка Marvel’s Wolverine продолжается, как и планировалось. Игра находится в разработке и, несомненно, будет развиваться по мере разработки, как и все наши планы. Мы поделимся официальной информацией о Росомахе Marvel, когда придет время. От имени всех присутствующих благодарю вас за вашу постоянную поддержку в это трудное время