Студия Insomniac впервые прокомментировала большую утечку: Wolverine на ранней стадии производства и будет меняться

Студия Insomniac Games впервые высказалась по поводу масштабной утечки данных: хакеры разгласили более терабайта файлов и внутренних документов Insomniac, касающихся как новых, так и уже вышедших проектов.
Разработчики выразили признательность фанатам за поддержку и выразили своё возмущение в связи с хакерской атакой.
Касательно Marvel's Wolverine следующего крупного проекта студии, Insomniac сообщила, что на данный момент игра находится на ранней стадии разработки, не готова предоставить точную дату релиза, но по утечкам стало известно, что она, вероятно, выйдет не ранее 2026 года. Разработчики также подчеркнули, что игра может претерпеть значительные изменения в процессе разработки.
Спасибо за высказывания сострадания и поддержки. Мы одновременно опечалены и возмущены недавней преступной кибератакой на нашу студию и тем эмоциональным уроном, который она нанесла нашей команде. Несколько дней мы концентрировались внутри себя, чтобы поддержать друг друга. Нам известно, что украденные данные включают личную информацию, принадлежащую нашим сотрудникам, бывшим сотрудникам и независимым подрядчикам. Он также включает ранние подробности о Marvel’s Wolverine для PS5. Мы продолжаем оперативно работать над определением того, какие данные были затронуты. Этот опыт оказался для нас чрезвычайно печальным. Мы хотим, чтобы всем нравились игры, которые мы разрабатываем, как и было задумано. Однако Insomniac устойчив. Разработка Marvel’s Wolverine продолжается, как и планировалось. Игра находится в разработке и, несомненно, будет развиваться по мере разработки, как и все наши планы. Мы поделимся официальной информацией о Росомахе Marvel, когда придет время. От имени всех присутствующих благодарю вас за вашу постоянную поддержку в это трудное время
Новость норм.
Чё стоят минусы?!
Что-то участились такие атаки, может конкурент, может сумасшедшие фанатики? Одно лишь знаю, что это очень некрасиво, плюс - бьет отрицательно по ажиотажу вокруг проекта.
Живой пример - слив GTA VI. Просмотров конечно много, но и недовольных хватает, которые сливов насмотрелись, напридумывали себе идеальную игру/наоборот и начинают засирать видеоролики и новости.
Раньше было лучше, когда был минимален доступ к интернету, редко лазили по игровым новостям. Просто, игра вышла на трекере - скачал и наслаждаешься без идеализаций и всякой мути которую мог надумать у себя в голове. Вот это было время… сейчас конечно можно такое попробовать, но будет куда сложнее не услышать из каждого утюга про какую-нибудь новинку в игровой индустрии.
Зато возможно переделают проект в отличную сторону и выдадут игрокам культовый шедевр.
вкратце
Система безопасности у вас хромает. А может сами слили?)
Ух ты, графон с пк версии)
Ну после такого слива было бы странно, если они не переделают игру и оставят всё, как есть.