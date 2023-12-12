Судя по всему, Insomniac Games подверглась хакерской атаке - в сети оказались первые скриншоты игры про Росомаху

Группа Rhysida, занимающаяся разработкой вымогательского ПО, опубликовала ограниченные данные, которые, похоже, подтверждают ее заявление об успешном взломе Insomniac Games. На сообщение хакерской группировки обратил внимание портал cyberdaily, специализирующиеся на новостях о кибербезопасности.

Insomniac наиболее известна по трем играм про Человека-паука, а в настоящее время разрабатывает Marvel’s Wolverine.

Некоторые детали предстоящей игры о Росомахе, возможно, были включены в хакерскую атаку, так как в доказательство взлома несколько скриншотов из игры. Скриншоты очень низкого качества, но судя по ракурсу камеры, разработчики вдохновлялись God of War 2018.

Кроме того, в доказательство взлома были включены сканы паспортов сотрудников Insomniac, включая как минимум одного бывшего сотрудника, который теперь работает в Disney после того, как был уволен разработчиком два месяца назад. Еще один личный документ, судя по всему, принадлежит актеру озвучки, который озвучивал Питера Паркера - он же Человек-паук - в последнем выпуске игры, Юрию Ловенталю.

Среди других документов, представленных в качестве доказательств взлома, - внутренние электронные письма и подписанные конфиденциальные документы.

Rhysida утверждает, что у Insomniac есть семь дней до публикации полного набора данных, но в настоящее время проводит аукцион по продаже этих данных со стартовой ценой в 50 биткоинов, или чуть более 2 миллионов долларов США.

"Осталось всего 7 дней, воспользуйтесь возможностью сделать ставку на эксклюзивные, уникальные и впечатляющие данные", - говорится на сайте Rhysida.

"Откройте свои кошельки и будьте готовы купить эксклюзивные данные. Мы продаем только в одни руки, никаких перепродаж, вы будете единственным владельцем!"

Sony Entertainment и Insomniac Games пока не дали никаких комментариев.