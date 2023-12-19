Утечка: Sony подписала контракт c Marvel на три игры по вселенной Людей Икс для PlayStation и ПК

В сети продолжает появляться информация из масштабной утечки после хакерской атаки Insomniac Games. В одном из миллионов файлов были обнаружены детали о сделке Sony и Marvel на создание игр по вселенной Людей Икс.

С подписанием этого контракта PlayStation получила эксклюзивные права на игры по Людям Икс до 2036 года. Но персонажи из вселенной Людей Икс могут появляться в играх от других студий. Marvel сохраняет права на все детские игры и определенные игры по X-Men из 90-х.

Документ был подписан Джимом Райаном из Sony и Айзеком Перлмуттером из Marvel и вступил в силу с июля 2021 года. В общей сложности соглашение распространяется на три игры о Людях Икс. Первой из них станет Marvel's Wolverine, а две других пока не имеют названия.

Marvel's Wolverine должна выйти до 1 сентября 2025 года, а две другие игры — до 31 декабря 2029 года и 31 декабря 2033 года соответственно, причем Sony, как сообщается, выделит на каждую из трех игр не менее 120 миллионов долларов. Среди платформ указано, что все три игры выйдут на PlayStation и ПК.

В целом, похоже, PlayStation и Insomniac Games только усилят свое внимание к проектам Marvel. Учитывая, что Arkane Austin недавно анонсировала Marvel's Blade, это может привести к ожесточенному соперничеству между PlayStation и Xbox.

Для самой Insomniac наступил непростой момент, компания никак не прокомментировала обнародование украденных данных, которое произошло после того, как Rhysida не смогла заплатить выкуп в два миллиона долларов.