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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.5 563 оценки

Спин-офф с Веномом, игра про Людей Икс и будущие ПК-порты - утекли все запланированные проекты от Insomniac Games

butcher69
Новости

В рамках крупной утечки информации о Insomniac, произошедшей ранним утром во вторник, стал известен полный график будущих релизов игр Insomniac.

На слайде, который предположительно датирован июлем 2023 года, указано, что студия планирует выпустить как минимум пять игр в период между 2025 и 2030 финансовыми годами. Из этих пяти игр только одна была публично анонсирована.

Игра, о которой все знают, — это Wolverine. Согласно вышеупомянутой утечке, она ожидается не раньше 2026 финансового года.

Остальные четыре упомянутые игры еще не анонсированы. Среди них игра с Веномом, запланированная на 2025 год, Spider-Man 3 на 2028 год, новая Ratchet and Clank на 2029 год и игра про Людей Икс на 2030 год.

Как и все упомянутые даты, в ближайшие несколько лет все может измениться и, скорее всего, изменится.

Так же появился список игр, которые точно получат ПК-порт:

  • Marvel's Spider-Man 2 (i30 Popsicle);
  • Marvel's Wolverine (i33 Bacon);
  • Marvel's Spider-Man 3 (i34 SM3).

Пока что ни Sony, ни Insomniac никак не прокомментировали утечки, общий объем которых превышает 1,6 ТБ. Insider Gaming обратился за комментариями непосредственно к обеим компаниям.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
HITMAN 5

Вот тут поподробнее пожалуйста, я в шоке забросьте меня в 2030-й

3
nemsis94

А потом работать на комп, что бы игры 2030 запускать))

0
HITMAN 5 nemsis94

Блин я на это всё смотрю, это же жопа для Insomniac Games люди доёб...ся теперь будут!

-2
alexanderfox

даты релиза ПК портов не указаны...когда тот же второй паук выйдет.

0
Machiavelli

Из утечки мы знаем что i30 это второй паук.
i30 Director's Cut fall 2024 это значит что планируется режиссерская версия к осени следующего года. Наверное ПК версия видет тогда же или скорее всего чуть позже.

0
KnDiman

Меня интересует другое, как у крупных игровых кампаний безопасность данных организована, то у rockstar games данные по GTA 6 украдут, то билд stalker 2 своруют теперь вот у Insomniac Games даты слили.

0
stanscream

Большое заблуждение, что у компаний всегда всё схвачено. Человеческий фактор никуда не девается, вне зависимости от того огромная корпорация ли это, либо домашний ПК пенсионерки.

0
NorthSable

3-й паук значит опять будет кроссплатформенным. Выйдет на старом и новом поколении

0
Tiktotayou124

Скорее кроссгенным.

0
Ang Dark

Ну да для ТЕК-ущей плойки и та которая выйдет к +- 25 году ^_^

0
alexhistory

Оф спин всë же лучше!

-3