Спин-офф с Веномом, игра про Людей Икс и будущие ПК-порты - утекли все запланированные проекты от Insomniac Games

В рамках крупной утечки информации о Insomniac, произошедшей ранним утром во вторник, стал известен полный график будущих релизов игр Insomniac.
На слайде, который предположительно датирован июлем 2023 года, указано, что студия планирует выпустить как минимум пять игр в период между 2025 и 2030 финансовыми годами. Из этих пяти игр только одна была публично анонсирована.
Игра, о которой все знают, — это Wolverine. Согласно вышеупомянутой утечке, она ожидается не раньше 2026 финансового года.
Остальные четыре упомянутые игры еще не анонсированы. Среди них игра с Веномом, запланированная на 2025 год, Spider-Man 3 на 2028 год, новая Ratchet and Clank на 2029 год и игра про Людей Икс на 2030 год.
Как и все упомянутые даты, в ближайшие несколько лет все может измениться и, скорее всего, изменится.
Так же появился список игр, которые точно получат ПК-порт:
- Marvel's Spider-Man 2 (i30 Popsicle);
- Marvel's Wolverine (i33 Bacon);
- Marvel's Spider-Man 3 (i34 SM3).
Пока что ни Sony, ни Insomniac никак не прокомментировали утечки, общий объем которых превышает 1,6 ТБ. Insider Gaming обратился за комментариями непосредственно к обеим компаниям.
Вот тут поподробнее пожалуйста, я в шоке забросьте меня в 2030-й
А потом работать на комп, что бы игры 2030 запускать))
Блин я на это всё смотрю, это же жопа для Insomniac Games люди доёб...ся теперь будут!
даты релиза ПК портов не указаны...когда тот же второй паук выйдет.
Из утечки мы знаем что i30 это второй паук.
i30 Director's Cut fall 2024 это значит что планируется режиссерская версия к осени следующего года. Наверное ПК версия видет тогда же или скорее всего чуть позже.
Меня интересует другое, как у крупных игровых кампаний безопасность данных организована, то у rockstar games данные по GTA 6 украдут, то билд stalker 2 своруют теперь вот у Insomniac Games даты слили.
Большое заблуждение, что у компаний всегда всё схвачено. Человеческий фактор никуда не девается, вне зависимости от того огромная корпорация ли это, либо домашний ПК пенсионерки.
3-й паук значит опять будет кроссплатформенным. Выйдет на старом и новом поколении
Скорее кроссгенным.
Ну да для ТЕК-ущей плойки и та которая выйдет к +- 25 году ^_^
Оф спин всë же лучше!