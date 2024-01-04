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Marvel's Wolverine 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.7 135 оценок

В сеть попали новые коллажи скриншотов Marvel's Wolverine

monk70
Новости

Marvel's Wolverine — одна из самых ожидаемых игр на рынке. Это предстоящий проект Insomniac Games, над которым студия сейчас работает после коммерчески успешного и получившего признание критиков релиза Marvel’s Spider-Man 2 в прошлом году.

К сожалению, эта шумиха была омрачена недавним нарушением безопасности в Insomniac, в результате которого произошла утечка нескольких важных деталей, включая потенциальную дату выпуска и следующую игру Insomniac.

Новая утечка Marvel's Wolverine демонстрирует раскадровку различных локаций игры с нескольких ракурсов.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
ingush_006

круто выглядит

6
Josuke_4444

похоже по миру помотают Логана.

Надеюсь в зимней локе будет отсылка на борьбу с Саблезубым

2
Razox

Это не скрины ведь, наброски и не более.

-1