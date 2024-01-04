В сеть попали новые коллажи скриншотов Marvel's Wolverine

Marvel's Wolverine — одна из самых ожидаемых игр на рынке. Это предстоящий проект Insomniac Games, над которым студия сейчас работает после коммерчески успешного и получившего признание критиков релиза Marvel’s Spider-Man 2 в прошлом году.

К сожалению, эта шумиха была омрачена недавним нарушением безопасности в Insomniac, в результате которого произошла утечка нескольких важных деталей, включая потенциальную дату выпуска и следующую игру Insomniac.

Новая утечка Marvel's Wolverine демонстрирует раскадровку различных локаций игры с нескольких ракурсов.