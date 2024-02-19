В сеть просочилась кат-сцена в баре Marvel's Wolverine

Похоже, в сеть просочился новый кинематографический видеоролик предстоящей игры Insomniac, Marvel’s Wolverine.
В этом ролике представлена расширенная сцена из тизер-трейлера. По сути, он показывает, чего Insomniac стремится достичь в кат-сценах игры в реальном времени. И, как и в большинстве игр, освещение в нём выглядит лучше, чем в трейлере игрового процесса.
Еще в декабре 2023 года в сеть просочилась ПК-версия Marvel’s Wolverine. Эта сборка для ПК позволяла вам сыграть в несколько игровых сценариев.
Однако, не ждите, что эта игра выйдет на ПК вместе с версией для PS5. Вместо этого мы, скорее всего, получим её через год или два после выпуска на PS5. По крайней мере, такова текущая стратегия Sony в отношении ПК. Однако все может измениться.
Не похож этот мужик на Россомаху
А почему он должен быть похож на Хью Джекмана? Это ответвление от фильмов и другая вселенная
Тут никто про Джекмана не говорит, мне тоже кажется что челик больше похож на канадского лесоруба нежели на росомаху
Келли Ху всё так же хороша, а кто Росомаху играет, его брат?
Что у дамы с подбородком, выглядит как кривой имплант.
Многовато уже спойлеров. Тормозите хакеры. Всё удовольствие от игры испортите
но выглядит же офигенно!
Я наверное многих обижу.Но мне игра шлаком кажется.По одной причине.Камера опять чуть ли не у самого затылка.Никакой свободы движения.
А как надо ?