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Marvel's Wolverine 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.8 155 оценок

В сеть просочилась кат-сцена в баре Marvel's Wolverine

monk70
Новости

Похоже, в сеть просочился новый кинематографический видеоролик предстоящей игры Insomniac, Marvel’s Wolverine.

В этом ролике представлена расширенная сцена из тизер-трейлера. По сути, он показывает, чего Insomniac стремится достичь в кат-сценах игры в реальном времени. И, как и в большинстве игр, освещение в нём выглядит лучше, чем в трейлере игрового процесса.

Еще в декабре 2023 года в сеть просочилась ПК-версия Marvel’s Wolverine. Эта сборка для ПК позволяла вам сыграть в несколько игровых сценариев.

Однако, не ждите, что эта игра выйдет на ПК вместе с версией для PS5. Вместо этого мы, скорее всего, получим её через год или два после выпуска на PS5. По крайней мере, такова текущая стратегия Sony в отношении ПК. Однако все может измениться.

-8
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Лицо со шрамом

Не похож этот мужик на Россомаху

3
SoRaS3
1
SMIRIN1

А почему он должен быть похож на Хью Джекмана? Это ответвление от фильмов и другая вселенная

-1
Horrifing SMIRIN1

Тут никто про Джекмана не говорит, мне тоже кажется что челик больше похож на канадского лесоруба нежели на росомаху

2
Tokito77

Келли Ху всё так же хороша, а кто Росомаху играет, его брат?

0
Петр Стрельцов

Что у дамы с подбородком, выглядит как кривой имплант.

0
Gradient_Zero

Многовато уже спойлеров. Тормозите хакеры. Всё удовольствие от игры испортите

0
Snake Snaake Snaaaaaake

но выглядит же офигенно!

0
Путешествиник Сквось-Миры

Я наверное многих обижу.Но мне игра шлаком кажется.По одной причине.Камера опять чуть ли не у самого затылка.Никакой свободы движения.

-1
VIGITAL1

А как надо ?

1