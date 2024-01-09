В сети появились новые ролики Marvel's Wolverine

В сети появились новые геймплейные ролики Marvel’s Wolverine, предположительно появившиеся в результате декабрьского взлома компании Insomniac Games, сообщает TheGamer. Эти кадры, не предназначенные для публичного просмотра, не являются финальным продуктом, но позволяют фанатам взглянуть на раннюю стадию разработки игры.

Происхождение этой недавней утечки остается неясным, и, судя по всему, она ограничивается только геймплейными кадрами, не раскрывая бизнес-стратегии или информации о сотрудниках, что контрастирует с более ранней публикацией данных во время взлома Insomniac.