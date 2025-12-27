Wolverine и Spider-Man от Insomniac подтверждены в одной вселенной

Долгожданное подтверждение пришло от инсайдеров, и оно обещает невероятное будущее для фанатов Marvel-игр от Insomniac Games. Студия официально закрепляет своих двух самых популярных героев, Росомаху и Человека-паука, в одной игровой вселенной. Это открывает двери для потенциальных кроссоверов и масштабного расширения общего игрового мира.

Росомаха и Человек-паук существуют в одной и той же игровой вселенной, известной как Вселенная 1048. Этот факт открывает дорогу для потенциальной встречи культовых героев Marvel: есть большая вероятность, что Росомаха и Человек-паук пересекутся в какой-то момент в будущих играх Insomniac. Более того, на основе просочившейся информации, становится очевидным, что Insomniac активно строит целую вселенную вокруг Людей Икс, что может означать появление других мутантов. В свете этого, не исключено, что Росомаха потенциально появится в будущих играх о Человеке-пауке, обогащая уже существующую франшизу новым динамичным взаимодействием.